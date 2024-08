Terremoto in Serie A: è già finito fuori rosa

Nel campionato di Serie A, in attesa delle ulteriori partite del terno turno di campionato, bisogna registrare una novità che ha davvero spiazzato tutti.

Il terzo turno del campionato di Serie A 2024/25 è già iniziato. Ieri sera, infatti, si sono tenute già due partite: Venezia-Torino ed Inter-Atalanta. La prima ha visto la vittoria del Torino di Paolo Vanoli, mentre la sfida di San Siro è stata vinta nettamente per 4-0 dalla squadra campione d’Italia in carica.

Con queste due vittorie, in attesa della sfida di domani sera tra la Juventus di Thiago Motta e la Roma di Daniele De Rossi, Inter e Torino si sono portate in vetta alla classifica. Tuttavia, le ultime ore del calcio italiano sono state contraddistinte non dalle partite ma dagli ‘ultimi botti’ del calciomercato.

Ieri sera, esattamente a mezzanotte, si è infatti conclusa la campagna acquisti estiva per questa stagione. Tra le notizie più importanti dell’ultimo minuto bisogna sicuramente inserire quella che riguarda la permanenza di Osimhen al Napoli. Tuttavia, proprio in questi istanti, è arrivata un’ulteriore news che ha davvero spiazzato tutti.

Serie A, il Como non ha inserito in lista Varane: il motivo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Como non ha inserito nella propria lista il nome di Raphael Varane. Quest’ultimo, di fatto, sembrava essere un nuovo giocatore del team neopromosso di Cesc Fabregas, ma nelle ultime ore potrebbe saltare il suo ingaggio.

Le parti in questione, dunque, si incontreranno a breve per prendere una decisione definitiva. Ricordiamo che, dopo essersi svincolato dal Manchester United, Varane aveva firmato un biennale con il Como, riuscendo anche ad esordire nel match di Coppa Italia dello scorso 11 agosto contro la Sampdoria.