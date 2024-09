Calciomercato Roma, accordo trovato e Ghisolfi è praticamente scatenato. Affare ormai in chiusura. E c’è chi dice che si attende solo l’ufficialità

Ghisolfi è scatenato. Accordo trovato dopo quello di Hermoso, atteso tra pochi minuti a Fiumicino. Secondo le informazioni che proprio adesso sono state riportate dal giornalista Ekrem Konur, i giallorossi hanno chiuso anche per Mats Hummels.

Come vi abbiamo spiegato serviva l’addio di Smalling – che domani sosterrà le visite a Roma per poi andare in Arabia Saudita – per centrare il doppio incastro clamoroso che regala a De Rossi due centrali difensivi di altissimo livello: esperienza enorme e grande predisposizione a gestire tutti i momenti della partita. Insomma, Hummels dovrebbe essere il secondo colpo di mercato a… mercato chiuso. Sì, perché anche lui è uno di quelli svincolati che possono ancora firmare nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, arriva Hummels

Stamattina, inoltre, vi abbiamo parlato – secondo quanto era stato riportato dal Corriere dello Sport – di un accordo biennale sulla base di 3 milioni di euro all’anno. Ma Konur sottolinea come la stretta di mano sarebbe arrivata per un accordo fino al 2025, quindi per un solo anno. Magari anche in questo caso ci potrebbe essere un’opzione per un’altra stagione.

“A breve si attende l’annuncio ufficiale – ha scritto sul proprio profilo X – e Hummels potrebbe rappresentare n notevole miglioramento per la difesa della Roma, soprattutto in vista della partenza di Chris Smalling“. Insomma, Ghisolfi ha messo la quarta e nello spazio di poco tempo ha chiuso per Kone, Saelemaekers, Hermoso e Hummels. Ce l’aveva fatta anche per Danso, ma le cose non sono andate come dentro Trigoria ci si aspettava.