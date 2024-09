Roma scatenata: accordo Hummels, cambia tutto

Calciomercato Roma, non solo Hermoso: Ghisolfi è scatenato e sta cercando di chiudere per un altro innesto. Ecco la situazione

Detto di Hermoso, che oggi sarà nella Capitale e che dopo aver sostenuto le visite mediche firmerà un contratto triennale con la Roma, adesso Ghisolfi vuole regalare un altro difensore centrale a Daniele De Rossi.

Serve l’incastro, però in questo caso. Che porta all’addio di Smalling – che secondo le ultime informazioni avrebbe detto di sì all’Arabia Saudita – e al conseguente risparmio di 4,5 milioni di euro lordi che permetteranno al giovane dirigente giallorosso di affondare per Hummels. L’anno scorso in finale di Champions League con il Borussia Dortmund, il difensore tedesco è in cerca di una sistemazione. Un mese fa i primi approcci con la Roma – nel mezzo anche i tentativi di Como e Bologna – e adesso questo che pare essere un affondo finale.

Calciomercato Roma, la richiesta di Hummels

Smalling è partito con la squadra verso Torino e sicuramente oggi non scenderà in campo contro la Juventus. Svolgerà, come detto prima, le visite mediche nella Capitale prima di volare dall’altra parte del Mondo. E quel risparmio, come detto, permetterà alla Roma di andare su Hummels che, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, ha fatto una richiesta ben precisa.

L’ex Dortmund vuole un contratto biennale da circa 3 milioni di euro all’anno. Senza dimenticare che ci sono anche le commissioni da pagare agli agenti e per le quali si deve anche trovare un accordo. Ma la sensazione è che con l’addio di Smalling, l’accordo potrebbe essere trovato in breve tempo. Una Roma nuova quindi anche dietro, con l’inserimento di due centrale e di due esterni, senza dimenticare nemmeno il riscatto dal Lipsia di Angelino che è diventato a tutti gli effetti un giocatore giallorosso nel corso di questi ultimi scampoli di estate.