Dybala in panchina, le immagini dicono tutto: “Sta impazzendo”

Dybala choc, le immagini durante Juventus-Roma dicono tutto: “Sta impazzendo”.

I fattori di attenzione e discussione nel corso di questi ultimi giorni sono stati certamente non poco numerosi e hanno riguardato una molteplicità di aspetti, essenzialmente e inizialmente legati al calciomercato ma, nella giornata odierna, orientati anche al big match tra Juventus e Roma, che sta andando in scena in questi minuti.

In una parentesi che ha visto discussioni intorno a nomi quali quelli di Mario Hermoso e di Hummels, attingibili da una lista svincolati dalla quale potrebbero arrivare soluzioni volte ad ovviare al colpo di scena Danso, la serata odierna potrebbe portare a nuove discussioni e attenzioni su Paulo Dybala, qualche settimana fa al centro della vexata quaestio araba di calciomercato. Alla fine rimasto a Roma, l’argentino ha sciorinato le proprie qualità nello spezzone concessogli a Cagliari da De Rossi, per poi apparire in difficoltà contro l’Empoli.

A colpire, della serata odierna, è stata, intanto, la mancata titolarità del numero 21, commentata da Sky Sport parallelamente alla messa in onda delle immagini che lo ritraevano durante l’allenamento pre-gara con il corpo di giocatori destinati a partire dalla panchina. All’esternazione di Fabio Caressa che, con sorriso ha sottolineato come il giocatore paresse non aver accettato la mancata titolarità, hanno fatto seguito anche altri commenti.

A tal proposito, l’ex Palermo e Roma, Federico e Balzaretti, ha evidenziato metaforicamente: “Secondo me sta impazzendo”, alludendo al forte anelito del giocatore a volersi mettere in mostra proprio nel suo vecchio stadio. Come evidenziato in studio, la scelta potrebbe essere anche finalizzata a sfruttarne al meglio le qualità a gara in corso, quando è riuscito già in passato ad essere di grande aiuto.