Firma choc per Allegri: è già nella Capitale

Max Allegri è ancora alla ricerca di una nuova panchina dopo la fine dell’avventura alla Juventus. Ora c’è già un indizio capitale

L’ex tecnico bianconero sta aspettando di capire quale può essere la soluzione migliore per il suo futuro e ha sul piatto alcune richieste. La sua permanenza nella Capitale sta portando a diverse considerazioni di mercato.

Le ultime immagini calcistiche che abbiamo di lui sono in maniche di camicia, furente, pronto ad insultare Giuntoli e Rocchi durante il post partita della finale di Coppa Italia. Max Allegri si è congedato dalla Juventus con la vittoria di un trofeo, non il più importante ma pur sempre l’ultimo in bacheca della Vecchia Signora. Nonostante avesse ancora un anno di contratto è stato esonerato subito dopo la sceneggiata dell’Olimpico.

Adesso si è preso un momento di pausa, per riflettere e capire quale possa essere il suo futuro club. Chi lo conosce bene dice che da tempo sta studiando la lingua inglese, magari per abbracciare a breve un progetto in Premier League. Fatto sta che, almeno vedendo le sue ultime scelte professionali, l’Italia resta sempre una priorità. La Juve tre anni fa venne prima anche di una proposta del Real Madrid e questo lascia riflettere.

Nel nostro campionato ci sono almeno un paio di piazze che potrebbero fare al caso suo, specie se i risultati degli attuali allenatori non dovessero essere invertiti a brevissimo. Roma e Milan sono state accostate ad Allegri e potrebbero essere nel suo destino.

Allegri riparte dal Portogallo? Il suo agente è a Lisbona, Benfica in agguato

L’ultima notizia riportata da Il Corriere dello Sport, parla di un Max Allegri vicino ad un progetto “Capitale”. Si perché il riferimento è al Portogallo, a Lisbona e alla panchina del Benfica. Il suo agente Giovanni Branchini è lì in queste ore e la cosa è sembrata sospetta, anche perché è stato da poco esonerato l’allenatore Roger Schmidt. In patria si parla di Jardim e Bruno Lage come possibili sostituti, ma considerando il ruolo di presidente ricoperto da Rui Costa, non c’è da stupirsi come anche Allegri sia in corsa.

Resta da capire se ci sarà un affondo decisivo per metterlo sotto contratto e soprattutto se nei desiderata dell’ex allenatore bianconero ci sia la volontà di questo trasferimento. Il Benfica rappresenterebbe comunque una piazza prestigiosa e importante, ma forse un piccolo passo indietro rispetto alle squadre in cui ha allenato e che lo hanno cercato negli ultimi anni.