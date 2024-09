Firma prima di Juve-Roma: volo e visite già prenotate

Arriva un nuovo acquisto per la Roma proprio in questi minuti. Le visite mediche sono già prenotate e il suo volo per la Capitale atterrerà prima della sfida con la Juve

Ghisolfi e De Rossi stanno cercando di capire come mettere a punto gli ultimi dettagli della rosa, che come dichiarato dal tecnico giallorosso, è cresciuta qualitativamente rispetto allo scorso anno. E’ in arrivo un nuovo giocatore a Fiumicino.

La Roma è riuscita a piazzare un colpo in difesa oltre il gong. Le difficoltà per tesserare Kevin Danso, con tanto di querelle con il Lens e il ragazzo (piuttosto polemico su Instagram) hanno ritardato i tempi. Ghisolfi e la Souloukou hanno dovuto trovare delle soluzioni alternative per accontentare De Rossi, che voleva qualcosa di più per la sua retroguardia. Quel di più si chiama Mario Hermoso, classe ’95, reduce da diversi anni da protagonista in Spagna con la maglia dell’Atletico Madrid (e prima dell’Espanyol). Il centrale mancino arriverà nella Capitale per impreziosire un reparto che potrà contare anche su Mancini, N’Dicka e con ogni probabilità anche Mats Hummels, altro svincolato di lusso lasciato libero dal Borussia Dortmund.

Chris Smalling, infatti, è ormai ad un passo dal trasferimento all’Al-Fayha, in Arabia Saudita e lunedì svolgerà le visite mediche nella Capitale. Con l’addio dell’inglese, dopo Llorente, Huijsen e Kumbulla, il reparto sarà completamente ridisegnato.

Mario Hermoso sbarca nella Capitale: il suo volo atterrerà a Fiumicino alle ore 14:00

Mario Hermoso è pronto a sbarcare nella Capitale e come appreso dalla nostra redazione e riportato anche su X da Gianluca Di Marzio, atterrerà a breve a Roma. L’orario previsto per l’arrivo del suo volo sono le 14:00, prima quindi del fischio d’inizio di questa sera all’Allianz Stadium.

Per lui sono già state programmate le visite mediche al Campus Biomedico, prima della firma sul nuovo contratto. L’accordo dovrebbe essere triennale, fino al 2027, per una cifra di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. De Rossi non vede l’ora di poterlo avere a disposizione durante la sosta per lavorare su una nuova coppia arretrata, o terzetto all’occorrenza.