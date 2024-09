Juve-Roma, De Rossi spoilera il nuovo colpo: “Sta arrivando”

Juventus-Roma, Daniele De Rossi ha parlato alla fine del match. “Contento della prestazione dei ragazzi”. E poi annuncia l’innesto

“Sono contento, si partiva alla ricerca della compattezza con coraggio e umiltà. I ragazzi sono stati quasi perfetti, soprattutto i difensori, gli esterni, i centrocampisti. Potevamo fare un pochino meglio con la palla. Ho visto le statistiche, la partita pari. Non la partita più bella del campionato ma contro squadre forti bisogna fare partite solide”.

“Sono soddisfatto di Dovbyk. Ha lavorato tanto, era sempre in inferiorità. Più che lui, quando avevamo la palla gli ultimi 20 metri dovevamo essere più rapidi a girarla e cambiare campo, li avremmo potuti mettere in difficoltà. Dovbyk farà gol e quando la squadra muoverà la palla più velocemente sarà anche lui più forte”.

Juventus-Roma, De Rossi annuncia Hermoso

“Non ci stanno i miei ragazzi, sono in nazionale, con quelli che rimarranno lavoreremo, ma lavoreremo anche noi dello staff trovando soluzioni per essere ancora più forti. Lavoreremo con un giocatore, è arrivato uno che non si è allena da un poco di tempo, Hermoso sta arrivando (glielo tirano praticamente dalla bocca i giornalisti di Dazn). Una volta non si poteva dire per la borsa, era grave. Anche ora è così. Bene (sorride, rivolgendosi sicuramente ad un componente dell’ufficio stampa della Roma) . I sostituti che sono entrati mi hanno fatto ben sperare”.

“Alexis Saelemakers sarà un giocatore importante per noi. Nella prima fase di mercato cercavamo un esterno diverso, ma lui adesso ci serve. Pisilli ha un futuro assicurato, sono contento per lui perché è un ragazzo incredibile”.