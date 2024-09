La Roma è già un ricordo: firma coi rivali a parametro zero

La Roma è già un ricordo. Uno dei possibili obiettivi estivi della società giallorossa è pronto ad accasarsi. La nuova destinazione sorprende.

C’è un mercato che continua ad andare avanti a forza di trattative da aprire e chiudere, quando possibile. Vi sono campionati in Europa dove si può ancora cedere ed acquistare. Olanda, Belgio, Turchia ed infine, molto più lontana, l’Arabia Saudita.

C’è un mercato che non interessa tutti. Riguarda soltanto coloro che non hanno più vincoli con alcuna società. Sono i possibili grandi affari extra mercato. Sono diversi ancora i profili alla ricerca di nuova sistemazione. C’è l’ex interista Perisic così come l’ex juventino Rabiot. Per lui potrebbe esserci il Milan nel suo immediato futuro. Fino a poche ore fa anche Mario Hermoso faceva parte della comitiva, prima che arrivasse la Roma e lo portasse nella capitale. C’è anche un altro prospetto che ha avuto a che fare con la Roma e che ora pare abbia trovato una nuova squadra: Memphis Depay.

La Roma è già un ricordo. Pronto al tradimento

Memphis Depay nazionale olandese, classe 1994, sembra pronto ad una nuova avventura dopo la conclusione del suo rapporto con l’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da muchodeporte.com, Memphis Depay è pronto ad accasarsi al Siviglia. Chi cura gli interessi dell’attaccante olandese, il suo avvocato Sebastien Ledure, è in serrata trattativa con il club spagnolo. L’attaccante non avrebbe certo problemi a scegliere il Siviglia. L’Atletico Madrid è ormai un ricordo. L’unica preoccupazione per l’attaccante ‘orange’ è ritrovare al più presto la migliore condizione fisica. Memphis Depay è infatti fermo dalla conclusione dei campionati europei in Germania. Il Siviglia deve prima cedere Lucas Campos, destinato al campionato messicano. C’è tempo fino alla metà di settembre quando il mercato messicano chiuderà i battenti. Per allora Memphis Depay sarà già, probabilmente, un giocatore del Siviglia.