Probabili formazioni Juventus-Roma: nuovo acquisto subito dentro

Probabili formazioni Juventus-Roma. A poche ore dall’inizio della sfida proviamo ad anticipare le scelte di Thiago Motta e Daniele De Rossi.

E’ il giorno di Juventus-Roma. sale l’attesa in vista della grande sfida dell’Allianz Stadium.

Al calcio d’inizio non conteranno i sei punti in classifica della Juventus, unica formazione a punteggio pieno dopo due giornate ed il solo punto in classifica dei ragazzi di Daniele De Rossi. All’inizio sarà, come sempre, 0-0 e partita vera. Due tecnici che amano giocare e che si rispettano, ma nessuna paura. Entrambi giocheranno soltanto per vincere.

Proviamo ad anticipare le mosse di Thiago Motta e di Daniele De Rossi.

Probabili formazioni Juventus-Roma

Il motivo di maggiore interesse riguarda quali dei nuovi arrivati in casa Juventus e Roma potrebbero scendere in campo domani. Thiago Motta ha convocato tutti i nuovi arrivati da Nico Gonzalez a Francisco Conceicao fino a Teun Koopmeiners. Il fantasista ex viola è colui che ha più probabilità di scendere in campo. Daniele De Rossi, dal canto suo, non ci pensa su due volte ed intende far esordire subito Alexis Saelemaekers. appena arrivato dal Milan.

JUVENTUS (4-2-3-1), la probabile formazione: Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic, All. Thiago Motta

ROMA (3-5-2), la probabile formazione: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk. All. De Rossi