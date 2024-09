Ribaltone Pioli-Fonseca, così cambia tutto: contratto annuale

Ribaltone Pioli-Fonseca, sta succedendo di tutto in casa Milan nel corso di questo concitato inizio di campionato. Contratto annuale.

Al netto di una stagione appena cominciata, sono tantissime le questioni in grado già di generare attenzione e discussione in questa fase, in casa Roma e non solo. Tra i vari aspetti attenzionati alle latitudini capitoline, hanno figurato le vicende legate ai difensori centrali, generate dalla questione Danso e dalla consecutiva necessità dei giallorossi di consegnare a De Rossi nuovi profili in questa zona di campo.

Nella giornata di Mario Hermoso e della sfida tra Juventus e Roma, però, il nostro campionato permette di registrare attenzioni non trascurabili anche in casa Milan, alla luce delle diverse perplessità attualmente lasciate dal rendimento di Leao e colleghi sotto la nuova gestione di Paulo Fonseca. Dopo tre giornate, l’ex squadra di Pioli vanta solamente due punti, frutto dei pareggi con Torino e Lazio e della sconfitta in casa del Parma.

Ciò, unitamente alla delicata gestione di Theo Hernandez e Leao, ha portato ad attenzionare anche la posizione dell’allenatore portoghese, almeno tra le fila di una parte di tifoseria che, sin dall’inizio dell’estate, pareva voler sperare in altre scelte. Intanto, va segnalata la situazione descritta da Nicolò Schira, che ha evidenziato come Stefano Pioli, formalmente e ufficialmente, sia ancora sotto contratto con i rossoneri.

A differenze di quanto emerso nel recente passato, infatti, non ci sarebbe stata alcuna separazione e rescissione tra le parti in modo consensuale. Fino al 2025, dunque, Stefano Pioli è sotto contratto con il Milan.