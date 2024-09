Voti Juventus-Roma 0-0: difesa bunker, in attacco solo fantasmi

Voti Juventus-Roma, si è da poco conclusa la partita di Torino. Ecco i nostri giudizi sulla prestazione della squadra di Daniele De Rossi

Finisce zero a zero a Torino. E De Rossi ha dimostrato di avere indovinato le scelte. Alcune clamorose, con Dybala in panchina dall’inizio e con Pisilli in campo dal primo minuto. Un segnale per tutti gli altri: gioca chi merita in questa Roma.

Ha creato poco la Roma, c’è da dirlo. Ha cercato soprattutto di non perdere perché questo punto a Torino in vista della ripresa può essere senza dubbio una bella iniezione di fiducia per gli uomini di Daniele De Rossi, che venivano dalla sconfitta contro l’Empoli.

Voti Juventus-Roma 0-0, ecco i nostri giudizi

Isolato Dovbyk lì davanti, che solo nei primi minuti del primo tempo si è fatto vedere quando ha difeso due palloni importanti, troppo poco ha fatto Soulé, abbastanza fumoso e poco preciso al tiro. Benino ha fatto Saelemaekers, alla prima uscita con la nuova maglia ma non raggiunge secondo noi la sufficienza. Mentre dietro – tranne Celik – hanno fatto tutti bene. Soprattutto i due centrali, Mancini e Ndicka. Svilar attento nell’unica parata del match, quella sul sinistro sporco di Vlahovic quasi alla fine del primo tempo. Alla fine la Roma ha rischiato anche di vincerla, col sinistro potente, preciso, pericoloso di Angelino che ha sfiorato il palo con Di Gregorio che non sembrava essere pronto alla parata.

ROMA (4-3-3): Svilar 6,5, Celik 4,5, Mancini 6,5, Ndicka 7, Angelino 6,5, Pisilli 6,5 (72′ Kone 6,5), Cristante 5,5, Pellegrini 5 (82′ Baldanzi sv), Soulè 5 (60′ Dybala 6), Dovbyk 5 (82′ Shomurovod sv), Saelemaekers 5,5 (60′ Zalewski 5). All.: De Rossi.