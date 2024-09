Calciomercato Roma, accordo bis e assalto respinto

Calciomercato Roma, giallorossi senza paura e pronti a chiudere. L’inserimento non mette in difficoltà Ghisolfi. Ci siamo per il doppio affare

Se prima vi abbiamo parlato di un interesse giallorosso, ma quello del Galatasaray, nei confronti di Hummels, la Roma non sembra avere per nulla paura di questa situazione. Dopo l’addio di Smalling, che ieri ha salutato i tifosi a Torino e che oggi dovrebbe volare in Arabia dopo le visite mediche, all’Al-Fayha, è il tempo di prendere il difensore tedesco.

Ne è convinto il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che svela come Ghisolfi ormai sia quasi certo di acquisire le prestazioni del difensore tedesco: aveva trattato, come sappiamo, a lungo col il Bologna senza mai trovare un accordo. Ma adesso è pronto a mettere nero su bianco con la Roma che quindi avrà due nuovi centrali: Hermoso, praticamente ufficializzato ieri sera da DDR, e appunto l’ex Borussia Dortmund.

Calciomercato Roma, c’è Hummels

Un anno di contratto più un altro anno in base alle presenze. Ovviamente in caso di raggiungimento scatterebbe il rinnovo automatico del giocatore che si potrebbe aggregare molto presto ai pochi compagni che rimarranno a Trigoria nelle prossime settimane. Sono molti quelli che andranno in Nazionale – ripresa al Fulvio Bernardini fissata per mercoledì pomeriggio – e De Rossi lavorerà anche con il proprio staff per capire dove intervenire.

Hummels dovrebbe guadagnare 2,5milioni di euro netti a stagione. Più o meno la Roma spenderà i soldi che aveva a bilancio per Smalling. Uno esce e due entrano, quindi, come vi abbiamo raccontato in questi ultimissimi giorni. E nonostante il mercato sia chiuso dallo scorso 30 agosto, si lavora per completare una rosa che dopo il pareggio di ieri potrebbe avere una ventata di fiducia importante per i prossimi mesi.