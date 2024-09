Calciomercato Roma, vendetta giallorossa

Calciomercato Roma, ore frenetiche in casa giallorossa per chiudere la doppia operazione. Ma c’è l’inserimento turco che potrebbe cambiare le carte in tavola

Oggi dovrebbe essere il giorno dell’addio a Smalling. Il difensore inglese dovrebbe svolgere, salvo clamorosi colpi di scena, le visite mediche e poi volare in Arabia Saudita. E intanto potrebbe anche essere il giorno di Hermoso, anche perché ieri sera Daniele De Rossi nel post partita contro la Juventus ha praticamente annunciato il suo innesto.

Uno che entra e uno che esce? Di solito è così. Ma questa volta come sappiamo potrebbe anche andare in maniera diversa. Si sta parlando con molta insistenza di Hummels, difensore tedesco svincolato dal Borussia Dortmund, che potrebbe essere il classico innesto finale, la ciliegina sulla torta, per chiudere nel migliore dei modi una campagna acquisti già ufficialmente chiusa e che permette di pescare al momento solo dagli svincolati. C’è un però, comunque.

Calciomercato Roma, il Galatasaray su Hummels

Se anche per Hermoso la concorrenza sembrava essere quella del Galatasaray, che aveva fatto secondo le ultime informazioni un’offerta maggiore, pure per Hummels ci starebbero provando dalla Turchia. A raccontare tutto questo ci ha pensato il portale Krampon Sports che sottolinea come il tedesco sarebbe stato proposto appunto ai giallorossi di Turchia tramite i suoi agenti.

🟡🔴 Mats Hummels, menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerildi!

(🔗@KramponSport) 🧑🏻‍🦱 Yaş: 35

🇩🇪 Uyruk: Almanya

🛡 Mevki: Stoper

🚶‍♂️ Boy: 1.91m

👟 Ayak: Sağ pic.twitter.com/pcq7gKw5gx — Transfer Postası (@TransferPostasi) September 1, 2024



Quindi niente sarebbe ancora fatto con la Roma, che poi erano le notizie che stavano arrivando ieri da più parti. E invece di mezzo ci sono ancora una volta i giallorossi turchi, una squadra che ha voglia ulteriormente di crescere, che giocherà la prossima Europa League e che non molla la presa, alla ricerca di un elemento d’esperienza per alzare il livello del pacchetto arretrato. Ci sarà da trattare quindi, ma prima c’è da chiudere la questione Smalling in maniera definitiva. E forse la Roma ha bisogno di un poco di tempo. Vedremo come andrà a finire.