Calciomercato Roma, non solo Smalling: altro addio sul gong per i giallorossi che potrebbero piazzare un altro elemento in uscita. Ecco di chi parliamo

Non solo Smalling. Ultime ore di mercato in molti paesi europei e la Roma – secondo quanto scritto questa mattina da Il Romanista – potrebbe piazzare un altro colpo in uscita.

Un altro addio vicino al gong. Anche se non si conoscono al momento quelle che potrebbero essere le cifre e la formula dell’operazione. Di certo c’è una cosa, di lui Daniele De Rossi sin da quando è diventato il nuovo allenatore della Roma ne ha parlato benissimo anche se di spazio oggettivamente ne ha trovato poco. E questo potrebbe anche essere un segnale: mandarlo in giro per farlo giocare e poi riaverlo l’anno prossimo magari con quell’esperienza che serve per dare il proprio contributo.

Calciomercato Roma, resta in uscita Joao Costa

Insomma, di chi parliamo? Di Joao Costa che, si legge, ha delle offerte da Portogallo e Brasile. In questi due Paesi il calciomercato si chiude oggi quindi di tempo ne rimane davvero poco. Ma si potrebbe forse anche trovare una soluzione visto che è evidente che stia rimanendo in piedi questa ipotesi. Joao Costa, esterno offensivo, ha debuttato in Prima Squadra e lo scorso anno è stato decisivo nella Primavera per arrivare alla finale scudetto, poi persa contro il Sassuolo a Firenze.

Vedremo, quindi, cosa succederà nel corso di queste ultimissime ore di mercato con la Roma attiva non solo in uscita ma anche in entrata. Dovrebbe essere oggi l’annuncio ufficiale di Hermoso, mentre si attendono dei passi in avanti nella trattativa che riguarda Hummels: come già scritto questa mattina il difensore tedesco dovrebbe firmare un contratto di un solo anno con rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di un certo numero di presenze.