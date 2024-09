Calciomercato Roma, plusvalenza UFFICIALE: tifosi a bocca aperta

Calciomercato Roma, cessione in Arabia Saudita con cifre da capogiro: i tifosi giallorossi restano a bocca aperta.

Da un paio di anni a questa parte il calciomercato europeo è pesantemente influenzato da ciò che accade in Arabia Saudita. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr ha segnato l’inizio di una nuova epoca. In vista dei Mondiali del 2034, il Public Investment Fund (PIF) – che stima il suo patrimonio in 700 miliardi di dollari e che possiede la quota di maggioranza del Newcastle United e dei quattro maggiori club della Suadi Pro League – ha cambiato le regole del gioco.

Se prima le cifre choc per gli acquisti dei calciatori riguardavano soltanto l’Europa, ora è l’Arabia Saudita la nuova strada dorata del pallone. L’ultima dimostrazione per quanto riguarda la Roma è arrivata con l’offerta da capogiro per Paulo Dybala: l’Al-Qadsiah era pronto a fare firmare alla Joya un contratto triennale con un guadagno complessivo di 75 milioni di euro (25 l’anno), che poi però il campione argentino ha deciso di rifiutare.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo firma con l’Al Hilal

Una scelta di vita, quella di Dybala, che ha preferito rinunciare ai soldi arabi per continuare la sua avventura alla Roma. I contratti ultramilionari però attirano ormai calciatori da tutte le parti del mondo, e il campionato arabo aumenta di anno in anno il numero di campioni in campo e di competitività.

L’ultimo acquisto choc che riguarda la Saudi Pro League fa restare a bocca aperta i tifosi della Roma. Già, perché si tratta di Marcos Leonardo, vero e proprio tormento del calciomercato estivo del 2023 giallorosso. L’ingaggio del promettente attaccante brasiliano sembrava fatto, poi però saltò e l’allora general manager Tiago Pinto ripiegò su Romelu Lukaku, ingaggiato in prestito dal Chelsea.

Marcos Leonardo arrivò lo stesso in Europa, ma sei mesi dopo, acquistato dal Benfica. Ebbene dopo un’avventura di soli sei mesi, il brasiliano cambia di nuovo vita e campionato accettando la faraonica offerta dell’Al Hilal.

Ci sono rimpianti per la Roma? Al Benfica Marcos Leaonardo ha continuato a mettere in mostra il suo potenziale senza però strafare. Certo una plusvalenza come quella che ora assicurerà al Benfica (acquistato per 18 milioni, va all’Al Hilal per 40 milioni di euro) avrebbe fatto comodo alle casse giallorosse, ma i rimpianti per il momento si limitano soltanto a quello. Se e quando diventerà un campione, Marcos Leonardo dovrà ancora dimostrarlo. Per ora, alla fine dei conti, “nun c’è problema”.