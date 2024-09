Crisi Dovbyk, Soulé sotto accusa: “Mai vista una cosa simile”

Dovbyk ha trascorso un’altra serata poco felice anche a Torino. Terza presenza da titolare e ancora niente gol per il centravanti ucraino ex Girona

Lui e Soulé sono arrivati per sostituire Lukaku e Dybala, rimasto ma sempre più ai margini del progetto tecnico. Per ora il capocannoniere della scorsa Liga non è mai riuscito a rendersi pericoloso, senza nemmeno sfiorare il gol.

I primi 270′ hanno portato in dote zero gol per Artem Dovbyk. L’unica rete messa a segno dalla Roma in questa prima parte di campionato porta la firma di Eldor Shomurodov. Il centravanti uzbeko è rimasto per coincidenza nella Capitale e si ritrova ad essere il vice bomber della squadra di De Rossi. Il problema è che il bomber titolare non ha avuto finora un impatto significativo con il campionato italiano. Il capocannoniere della Liga ha finora giocato tutti i minuti a disposizione, tranne una manciata, senza arrivare mai a graffiare sul serio. La traversa di Cagliari per ora resta l’occasione più nitida fallita, anche perché per il resto è stato servito davvero poco e male.

Il suo ruolo è cruciale per innalzare il livello della squadra ma ovviamente non è semplice sostituire un campione come Lukaku. Tra l’altro non aver fatto il ritiro con gli altri compagni (se non gli ultimi giorni in Inghilterra) ha portato ad un inevitabile ritardo fisico. Per un atleta di quasi 90 kg di peso diventa quasi impossibile pretendere brillantezza.

“Dovbyk e Soulé non si passano la palla”: la clamorosa dichiarazione di Roberto Pruzzo

Anche Soulé non ha avuto questo impatto straordinario che si intravedeva durante il pre-campionato. L’argentino e Dovbyk per ora non hanno intesa. Pochissimi palloni scambiati e nessuna occasione creata in tandem. A commentare il momento dell’attacco della Roma è stato anche uno dei più grandi interpreti della storia giallorossa, ovvero il Bomber Pruzzo. Parlando ai microfoni di Radio Radio, O’Rei di Crocefieschi ha dichiarato: “Dovbyk è proprio fuori dal contesto. Sembra preso e messo lì, senza avere nessuna connessione con il resto della squadra”. Poi ha aggiunto: “Anche Soulé va per conto suo. I due nuovi attaccanti non si passano la palla. Non credo che si siano mai passati la palla ieri”.

Tra l’altro lo stesso Dovbyk sta percependo le difficoltà del suo avvio di campionato e ha voluto fare una storia su Instagram per scusarsi con i tifosi. L’ucraino promette maggiore impegno e un pizzico di pazienza per ritrovare la confidenza che serve per incidere. Tempo al tempo.