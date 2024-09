Firma in Arabia dopo Juve-Roma, ribaltone sul gong

Il calciomercato della Juve può conoscere un punto di svolta dopo la sfida con la Roma.

Dopo il pareggio a reti bianche tra Roma e Juve continuano ad essere accesi i riflettori sul calciomercato delle due squadre. Sia i giallorossi che i bianconeri sono attivi sul fronte delle uscite. La Roma entro la mezzanotte di oggi può salutare Chris Smalling, nuovamente ad un passo dall’Arabia Saudita. I giallorossi si sono tutelati con lo svincolato Mario Hermoso, che ha messo nero su bianco il contratto triennale con i giallorossi. La firma dell’ex Atletico Madrid è stata anticipata con un siparietto da Daniele De Rossi, subito dopo il pareggio arrivato in casa bianconera. Sulla stessa lunghezza d’onda ci sono le manovre in uscita di Cristiano Giuntoli, che sta lavorando oltre il termine della sessione estiva di calciomercato in Serie A, per piazzare i diversi esuberi in casa juventina.

Calciomercato Juve, svolta in uscita dopo la Roma: Kostic nel mirino dell’Arabia Saudita

Se per Tiago Djalò sembra tutto pronto per il prestito al Porto, si è riaperta all’improvviso anche la via della cessione per Filip Kostic. Il calciatore serbo, in passato accostato anche alla Roma, è ora finito nel mirino dell’Al-Ittihad .

Come evidenziato da Sky Sport il club arabo sta lavorando per cercare l’intesa con la Juve. L’addio all’esterno serbo dovrà per forza di cose materializzarsi nelle prossime ore. Cristiano Giuntoli cerca la fumata bianca in uscita dopo la gara contro la Roma.