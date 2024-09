Roma, Hermoso ha firmato: ecco lo stipendio dello spagnolo

Il calciomercato estivo della Roma va avanti oltre alla data di chiusura delle trattative in Serie A. Florent Ghisolfi conitnua a lavorare dopo il gong, c’è la firma a parametro zero in entrata.

La Roma è stata tra le squadre più attive in Italia a ridosso della chiusura del calciomercato estivo. Nell’ultimo giorno della sessione ordinaria sono cambiati tanti elementi a disposizione di Daniele De Rossi a Trigoria. Dalla maxi operazione con il Milan, che ha preso in prestito Tammy Abraham e girato ai giallorossi con la stessa formula l’esterno offensivo Alexis Saelemaekers. A centrocampo poi c’è stato l’addio a Edoardo Bove, con la firma in entrata di Manu Koné. Ma le trattative in casa giallorossa vanno avanti oltre la naturale scadenza della sessione estiva di calciomercato. In questi minuti è arrivata una nuova firma in entrata per la difesa giallorossa.

Il pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi cambia pelle oltre la scadenza del calciomercato estivo. Le ultime battute della sessione ordinaria sono state ricche di colpi di scena per la difesa della squadra giallorossa. La firma di Kevin Danso non è arrivata in seguito a problemi riscontati durante le visite mediche per il centrale austriaco. Di conseguenza la Roma era tornata alla carica per il portoghese Tiago Djalò, che ha svolto anche le visite mediche in casa giallorossa, ma che poi è tornato alla Juve. Ora i giallorossi hanno definitivamente chiuso per il difensore spagnolo Mario Hermoso, che arriva da svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, Mario Hermoso ha firmato il contratto: il difensore arriva a parametro zero

Il colpo in entrata era già stato annunciato da Daniele De Rossi nel post partita di Juve – Roma, andata in scena ieri sera. Mario Hermoso, come riferito su ‘X’ da Gianluca Di Marzio ha appena firmato il contratto che lo lega alla squadra giallorossa.

Il difensore classe ’95 si lega alla Roma dopo la scadenza del suo contratto con l’Atletico Madrid. Tutto fatto per la squadra guidata da Daniele De Rossi che ora avrà una nuova pedina nel pacchetto difensivo con cui lavorare in questi giorni di sosta per le Nazionali. Il difensore spagnolo ha firmato un contratto triennale a 3,5 milioni di euro all’anno più bonus.