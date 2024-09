Primo esonero in Serie A, Fonseca ha le ore contate: taglio UFFICIALE

Primo esonero in Serie A, l’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha le ore contate alla guida del Milan. Quanto meno secondo i bookmaker.

L’avvio di campionato del Milan è stato finora disastroso. Nelle prime tre giornate di Serie A la squadra rossonera ha totalizzato appena due punti, subendo sei gol. All’esordio a San Siro contro il Torino, il nuovo allenatore Paulo Fonseca ha rischiato addirittura la sconfitta, salvato solo nel finale dai gol di Morata e Okafor.

A Parma è arrivata una pesante sconfitta con Rafa Leao e Theo Hernandez nell’occhio del ciclone per delle prestazioni insufficienti. I due campioni del Milan, protagonisti dello Scudetto vinto nel 2022, sono poi stati puniti da Fonseca e lasciati inizialmente in panchina contro la Lazio. Il pareggio per 2-2 dell’Olimpico certifica la crisi rossonera, e ci sono inoltre state pesanti critiche proprio per il comportamento di Leao ed Hernandez che durante il cooling break del secondo tempo sono rimasti in disparte, lontani dai compagni.

Fonseca, i bookmaker vedono l’esonero molto vicino

La situazione è incandescente e sotto gli occhi di tutti, si fa già il nome di Massimiliano Allegri come probabile sostituto, senza contare il fatto che Stefano Pioli è ancora sotto contratto. Ebbene secondo i bookmaker, sempre molto informati anche perché in palio ci sono soldi, attualmente in Serie A l’allenatore più vicino all’esonero è proprio Paulo Fonseca.

In particolare Goldbet ha aggiornato le sue quote e quella di Fonseca ha subito un ulteriore taglio. A inizio stagione un suo allontanamento dal Milan era bancato in media a 9.00, il 28 agosto la quota era già crollata a 3.00 e ora è a 1.75.

Anche la panchina di Di Francesco al Venezia – che ha una rosa a disposizione ben differente e maggiori problemi da affrontare – è attualmente più stabile secondo Goldbet, visto che il suo esonero è a 1.85.

Fonseca non è l’unico allenatore ad avere visto la sua quota esonero scendere rapidamente. Vincenzo Italiano al Bologna (4.00) e Raffaele Palladino alla Fiorentina (3.50) non hanno impressionato nelle prime uscite e dovranno migliorare il loro rendimento per mettersi al sicuro.

Stabile invece la quota relativa all’allenatore della Roma Daniele De Rossi (5.00) dopo il buon pareggio dello Stadium contro la Juventus. Al rientro dalla sosta per le partite delle nazionali servirà però un altro passo per evitare che la temuta quota scenda ancora.