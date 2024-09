Hummels alla Roma, contratto già pronto

Calciomercato Roma, contratto già pronto per l’arrivo di Mats Hummels alla corte di Daniele De Rossi. Ecco le ultime di calciomercato a riguardo.

La chiusura della campagna acquisti italiana non ha certamente cancellato novità e aggiornamenti in casa Roma, sia relativamente alle entrate che alle uscite. In particolar modo, nella giornata di ieri si è avuto la possibilità di assistere ad un insieme importante di ufficialità, con l’annuncio di Mario Hermoso, quest’oggi presentatosi anche ai microfoni del club e ormai pronto ad apportare qualità ed esperienza ad un reparto che, rimasto privato della possibilità di godere dell’atletismo e la fisicità di Danso, sta andando incontro proprio in queste ore a limature di non poco conto.

Oltre all’arrivo dell’ormai ex Atletico Madrid, nella giornata di ieri si è altresì assistito alla comunicazione ufficiale da Chris Smalling, vicino alla scadenza contrattuale e ormai approdato in Arabia Saudita in seguito ad una firma biennale che permetterà ai giallorossi di depennare un corposo stipendio a libro paga dei Friedkin. L’uscita dell’inglese, avvenuta nelle stesse ore in cui Ghisolfi e colleghi concretizzavano la cessione di Joao Costa per 8 milioni di euro, però, potrebbe adesso portare nella Capitale Mats Hummels.

Calciomercato Roma, firma annuale per Hummels

Accostato alla Roma flebilmente già in passato e finito anche nei mirini di altri club italiani, tra cui il Bologna, il difensore tedesco è senza contratto da fine giugno, poco dopo quella finale di Champions League in cui ha saputo dimostrare tutte le proprie doti di carisma e leadership, al netto del risultato.

Ancora svincolato, era concretamente stato accostato alla Roma proprio nella fase finale di calciomercato, parallelamente a Mario Hermoso e in seguito alla su citata questione Danso. A poca distanza da un momento in cui la trattativa pareva aver vissuto una battuta di arresto, però, ora, la pista Hummels pare nuovamente destinata ad aprirsi in modo netto.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, infatti, il giocatore è sempre più vicino alla Roma: in questa fase si sta lavorando sui dettagli finali di un contratto che dovrebbe avere valenza annuale. Seguiranno aggiornamenti.