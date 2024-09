Non solo Hermoso, nuovo accordo: “Arriva già oggi a Roma”

Dopo aver chiuso per Hermoso la Roma sta cercando di chiudere già in giornata per un altro difensore di caratura internazionale

Daniele De Rossi si aspetta un altro piccolo sforzo sul mercato prima di potersi concentrare a pieno solo sul discorso tecnico-tattico. Numericamente manca qualcosa in difesa e per questo si sta cercando un accordo last minute.

Ore convulse in casa Roma per quanto riguarda il mercato. Le cessioni in extremis di Smalling e Joao Costa hanno riaperto le porte ad un nuovo arrivo a Trigoria. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato Mario Hermoso, già sbarcato nella Capitale e presentato con un comunicato della società. Lo spagnolo ha preso la maglia numero 22 e andrà a rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di Daniele De Rossi, al fianco di N’Dicka e Mancini. Numericamente in realtà manca ancora qualcosa, soprattutto se ci fosse l’idea di giocare una parte di stagione con lo schieramento a 3. Ghisolfi e la Souloukou stanno facendo i conti con il bilancio per capire quanto margine di manovra c’è ancora.

La cessione del giovane portoghese Joao Costa ha portato nelle casse della Roma ben 9 milioni di euro, tutta plusvalenza attiva visto che proveniva dal settore giovanile. Il nome su cui tutti vorrebbero investire è quello di Mats Hummels, centrale tedesco svincolatosi a giugno dal Borussia Dortmund dopo aver disputato la finale di Champions League contro il Real Madrid.

Mats Hummels a un passo dalla Roma: dovrebbe sbarcare nella Capitale già oggi

Hummels è l’unico difensore di un certo spessore presente ancora nella lista degli svincolati. Gli altri (vedi Matip) non convincono per caratteristiche e soprattutto condizioni fisiche. L’ex Dortmund non ha ancora preso decisioni riguardo il suo futuro ma a 35 anni ha voglia di continuare ad alti livelli. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Leggo da Francesco Balzani, Hummels è atteso oggi nella Capitale per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto.

La Roma gli avrebbe proposto un accordo di un anno più uno, con diversi bonus legati alle presenze e una base di partenza di poco superiore ai 2 milioni di euro. Il suo procuratore nella serata di ieri aveva fatto sapere di essere a colloquio con un club italiano e chissà che non fosse proprio la Roma. L’unica cosa certa è che oggi, 3 settembre, scade il termine per la presentazione delle liste europee con la UEFA. Se la Roma vuole averlo a disposizione per il girone di Europa League non può attendere oltre.