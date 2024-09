Rivoluzione Inter: Marotta lo ha fatto fuori

Rivoluzione Inter: Marotta presidente dei nerazzurri inizia a prendere le prime decisioni importanti. Ecco cosa sta succedendo

Nella sosta per le prime modifiche. Ha atteso le prime tre giornate Beppe Marotta, presidente dei nerazzurri dopo il subentro di Oaktree, a prendere delle decisioni che riguardano l’organigramma societario. Insomma, il nuovo gruppo che ha in mano i nerazzurri sta iniziando a fare le proprie scelte, non solo sul mercato, ma anche all’interno del mondo dei milanesi.

La notizia è riportata da Calcio e Finanza e parla di un’uscita importante dentro la società. Sicuramente in alcune aziende è quella più importante: l’attuale capo del personale del club e che faceva parte dell’area corporate gestita dall’ad Alessandro Antonello, Lionel Sacchi, è in uscita. “La decisione è legata alla soppressione di questo ruolo nell’organigramma interista” si legge sul sito citato prima.

Marotta lo ha fatto fuori: via il capo del personale

Questa mossa rientrerebbe nella riorganizzazione aziendale che la nuova proprietà vuole attuare. In questi primi mesi di gestione Oaktree si stanno vagliando tutte le aree interne della società e quindi non è detto che si possa chiudere solamente con questa cessione della collaborazione. Ovviamente ognuno è libero di fare le proprie scelte, soprattutto in un’azienda così importante come è lo indiscutibilmente l’Inter.

“Sacchi era entrato nel novembre 2020 nella società nerazzurra, inizialmente come Group Human Resources Director. Il manager nato in Francia dal gennaio 2022 è stato nominato Chief People Officer, ruolo che ha mantenuto quindi fino ad oggi con l’addio all’Inter” sottolinea ancora Calcio e Finanza. Insomma, la notizia viene data per certa e adesso si attende magari una nota ufficiale da parte del club nerazzurro, visto che ormai la decisione è di dominio pubblico. Vedremo se verrà annunciata o meno. Ma intanto questo è.