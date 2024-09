Talpa nello spogliatoio della Roma, arriva la querela UFFICIALE

Nuove discussioni sullo spogliatoio della Roma e alcune voci hanno portato alla querela. Non è un momento facile a Trigoria

C’è qualcosa che non quadra intorno all’ambiente giallorosso e al di là delle liti sul campo ora ci si mette anche l’accusa di una talpa. Qualcuno che racconta cosa avviene all’interno dello spogliatoio. Parte subito la querela.

La Roma oltre ad aver ottenuto solo due punti in queste prime tre giornate di campionato ha avuto anche delle difficoltà all’interno dello spogliatoio. Niente di troppo serio, come ricordato dallo stesso Daniele De Rossi nella conferenza prima di Juventus-Roma. Qualche duello verbale con Cristante, rimasto circoscritto a cose di campo e anche meno con Mancini (nessuna discussione con l’allenatore). Di certo però i nervi non sono serenissimi dalle parti di Trigoria, se non altro per i risultati che al momento ancora non arrivano. Nessuna vittoria prima della sosta e un mercato che è stato completato in grave ritardo.

Ora ci saranno due settimane per lavorare in attesa della trasferta di Genova contro il Grifone. Il problema per il mister è che molti interpreti saranno impegnati con le rispettive nazionali (ben 19 considerando le selezioni giovanili). Tra questi c’è anche Nicola Zalewski, che si è unito alla sua Polonia per le sfide di Nations League.

Il procuratore di Zalewski smentisce tutto: “Non chiacchiera sulle cose di spogliatoio”

Su Zalewski si è accesa una polemica dalla fine dello scorso anno. Lui che era stato tra i protagonisti della vittoria in Conference League con Mourinho, appena lanciato in prima squadra, è caduto nel dimenticatoio lo scorso anno. De Rossi ha dimostrato di puntarci e nonostante le voci di mercato (era vicino al PSV per 9 milioni) alla fine lo ha trattenuto a Roma. Nelle prime tre uscite stagionali il classe 2002 ha trovato sempre il modo di mettere piede in campo, se non dall’inizio (come contro il Cagliari), almeno a partita in corso (con Empoli e Juve).

Alcuni voci erano circolate nella giornata di ieri sul conto di Zalewski nell’etere romano, facendo riferimento ad un suo possibile colloquio con alcuni giornalisti che seguono la squadra giallorossa. Una sorta di piccola soffiata su quella che sarebbe stata la formazione anti Juventus, con Dybala escluso dalla lista dei titolari.

Il suo agente, Giovanni Ferro, della GP Soccer and Management, ha rilasciato una breve intervista all’ANSA per chiarire la situazione.

“In merito alle voci circolate ieri affermo con assoluta fermezza ed indignazione la sua più totale estraneità a tali fatti”, ha spiegato Ferro. Poi aggiunge: “Nicola ha già conferito a noi legali l’incarico di agire nei confronti di tutti coloro che si sono resi responsabili della diffusione di tali notizie false e gravemente lesive”. Insomma un altro piccolo caso tra i tanti di questo periodo. A Trigoria sono ore calde.