200 milioni a gennaio per Leao e Theo Hernandez, il Milan ha deciso

Rafael Leao e Theo Hernandez lasciano il Milan, decisione immediata del club: 200 milioni già a gennaio. Gli ultimi aggiornamenti.

Situazioni e scenari molto delicati anche in casa Milan in questa primissima parentesi stagionale, che ha visto la nuova squadra di Fonseca palesare non poche difficoltà in queste prime tre giornate di campionato. L’attesa per la ripartenza di un progetto successivo all’allontanamento definitivo di Maldini e altresì caratterizzato dalla decisione di ingaggiare il portoghese ex Roma per il post-Pioli ha fin qui lasciato intendere come siano diversi i margini di intervento, finalizzati a lavorare per perfezionare la squadra e, più genericamente, una situazione non proprio tranquilla in quel di Via Aldo Rossi.

Lo esprime bene anche il generico malcontento di una piazza che si aspettava di poter assistere ad una reazione diversa dopo l’addio al mister dello scudetto del 2022 e che ha fin qui assistito già ad un insieme importante di situazioni non proprio piacevolissime, in campo e non solo. Tra le varie, sicuramente si segnalano le recenti e infelici uscite social di Rafael Leao, con riscontri sull’immagine del giocatore e della stessa società, che ha dopo la gara con la Lazio gestire anche la delicata faccenda legata all’esterno portoghese e il collega Theo Hernandez.

Addio Leao-Theo Hernandez a gennaio, il Milan ha deciso: 200 milioni

Nella gara di esordio di Tammy Abraham con la maglia del Milan, che ha visto il bomber arrivato in prestito dalla Roma distinguersi per un buon impatto e un certo protagonismo nel 2 a 2 propiziato proprio dal numero 10 del Milan, a fare un certo rumore è stata soprattutto l’immagine dello stesso Leao e di Theo Hernandez durante il cooling break della seconda frazione di gioco.

I due giocatori, infatti, come noto, non hanno presenziato al ‘plebiscito’ con l’allenatore, dirigendosi verso la parte opposta di campo e imbattendosi in una scena che, almeno visivamente, non ha restituito sensazioni proprio positive. Immediatamente giustificata dallo stesso Theo Hernandez con il fatto di essere entrati appena in campo e di non sentire l’esigenza di dover rifiatare, la decisione dei due giocatori ha sicuramente portato il Milan a prendere una posizione, lasciando intendere come non siano più disposti ad accettare e tollerare atteggiamenti di questo tipo.

Intanto, dalla Spagna, rimbalza l’importante notizia di una possibile cessione di Theo e Leao già a gennaio: qualora l’atteggiamento dei due leader tecnici non dovesse cambiare, infatti, potrebbero ambedue partire già a gennaio. Il costo complessivo del doppio addio, come riferisce Fichajes.net, dovrebbe ammontare sui 200 milioni di euro. Su di loro, tra le varie, restano realtà come Bayern Monaco e Barcellona.