Anticipi e posticipi Roma: date e orari delle partite con Napoli e Inter

La Anticipi e posticipi Roma: date e orari contro Napoli e Inter. Ecco le date e gli orari dei match contro Napoli e Inter. Ufficiale A ha reso note proprio in questi minuti date e orario delle prossime giornate del massimo campionato italiano. E andiamo a vedere insieme adesso quando sarà impegnata la Roma di Daniele De Rossi che, ricordiamo, ricomincerà contro il Genoa domenica 15 settembre alle ore 12:30.

Sono 9 le giornate che sono state rese ufficiali. A partire dall’impegno dopo l’esordio in Europa League contro l’Udinese all’Olimpico per il quale il club giallorosso ha già messo in vendita i biglietti. Contro i bianconeri i giallorossi giocheranno in casa domenica 22 settembre alle 18:00 con diretta sia su Dazn che su Sky.

Anticipi e posticipi Serie A: gli orari ufficiali delle gare di ottobre

Poi ecco gli altri impegni del mese di settembre: domenica 29 alle 15 c’è Roma-Venezia, con il ritorno di Di Francesco all’Olimpico. Mentre adesso andiamo vedere tutte le altre partite in programma.

Monza-Roma è in programma domenica 6 ottobre alle 18:00. Roma-Inter domenica 20 ottobre ore 20:45; Poi la Roma andrà a giocare a Firenze, domenica 27 ottobre alle 20:45. Turno infrasettimanale giovedì 31 ottobre: alle 20:45 Roma-Torino; Domenica 3 novembre alle 18 Verona-Roma; Domenica 10 novembre ore 15 Roma-Bologna; Domenica 24 novembre ore 18 Napoli-Roma. Ecco quindi il calendario completo fino all’ultima domenica di novembre. E come sappiamo quest’anno sarà un dicembre bello tosto, visto che non ci sono soste e la Serie A giocherà anche nelle festività natalizie.