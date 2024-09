Calciomercato Roma, offerta bianconera per il gran ritorno

Calciomercato Roma, niente giallorosso e offerta bianconera sul piatto. Ecco quello che potrebbe succedere in queste ore

Si è parlato di un clamoroso ritorno alla Roma. Romantico da un lato, ma forse poco congeniale sotto l’aspetto tecnico. Poi ci ha pensato lo stesso giocatore, Manolas, a spiegare che in tutte quelle indiscrezioni che sono uscite in questi giorni ci fosse poco di vero.

Detto questo, il difensore greco, evidentemente, non tornerà a vestire la casacca della Roma. Il club giallorosso ha deciso, qualora servisse, di dare spazio a qualche elemento della Primavera che si è messo in mostra nel corso delle ultime stagioni. Ma la carriera di Manolas, a quanto sembra, potrebbe ripartire molto presto. Come sappiamo il giocatore è svincolato e secondo le ultime informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb avrebbe già un’offerta da prendere in considerazione.

Calciomercato Roma, offerta del Paok per Manolas

Un ritorno in Patria per il difensore greco. Su di lui infatti ci sarebbero le attenzioni del Paok Salonicco, formazione ellenica che sta cercando di convincerlo a tornate a giocare in Grecia.

Il classe 1988, dopo la parentesi alla Salernitana dello scorso anno, conclusa male con la retrocessione – anche se ha giocato poco – potrebbe quindi ripartire dalla propria terra. Niente Roma, insomma, niente ritorno alla corte di Daniele De Rossi che lui avrebbe ritrovato in una veste diversa, visto che quando ha lasciato Trigoria avevano giocato insieme, anche in quella notte clamorosa che ha portato i giallorossi in semifinale di Champions League dopo la rimonta incredibile contro il Barcellona. Manolas ci ha messo la firma, e la testa, in quella occasione, siglando il tre a zero finale che fece esplodere l’Olimpico. Una notte che tutti i tifosi della Roma ricordano con chi l’hanno trascorsa. Di quelle che rimangono sempre nella mente.