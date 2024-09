Causa e ricorso FIFA: ha vinto la Roma

La Roma potrebbe trovarsi in causa con un club e dover presentare ricorso alla FIFA: c’è però un particolare che può salvare i Friedkin

Il finale di mercato è stato a dir poco incandescente e questo ha portato a numerosi colpi di scena in poche ore. Alcune vicende rischiano di finire davanti al tribunale della FIFA e al TAS di Losanna, ma per la Roma i rischi sembrano minimi.

La situazione di Kevin Danso ha rischiato di bloccare il mercato della Roma proprio sul più bello. La società giallorossa è partita in colpevole ritardo con le trattative per questo calciomercato, considerando che lo stesso ds Ghisolfi è stato annunciato solo a giugno. Un lavoro che ha portato a numerose trattative proprio in extremis, tra cui quella per il centrale della nazionale austriaca. Danso era il nome preferito da Daniele De Rossi, che si è ritrovato con una difesa da ricostruire dopo le partenze di Llorente, Huijsen, Kumbulla e Smalling. Alla fine con Hermoso e Hummels di certo è stata messa un’ottima pezza, anche se il piano originale prevedeva altro.

La mancata firma di Danso è arrivata dopo che il ragazzo classe ’98 non ha superato le visite al Campus Biomedico. In realtà la Roma aveva chiesto di poter svolgere ulteriori approfondimenti all’indomani, ma sia il calciatore che soprattutto il Lens non hanno voluto saperne. Il centrale austriaco ha fatto ritorno in Francia e ha anche scritto una storia piuttosto esplicativa su Instagram, in cui mostrava tutta la sua perplessità e delusione.

Danso non convocato dall’Austria: la notizia aiuta la Roma per un’eventuale causa del Lens

Il Lens è deciso ad andare fino in fondo per la vicenda Danso e starebbe pensando di presentare una causa per danni alla FIFA. Il problema è che come riportato anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il giocatore non è stato nemmeno convocato dalla nazionale di Ralf Rangnick.

La federazione austriaca vuole vederci chiaro e attenderà l’esito di ulteriori analisi prima di sbloccare la situazione. Nel frattempo contro Slovenia e Norvegia il ragazzo rimane a casa e questo non può che essere d’aiuto per la Roma, che si ritrova dalla parte della ragione per un eventuale ricorso.

I Friedkin hanno adesso il coltello dalla parte del manico e potrebbe tranquillamente difendersi, anche qualora il Lens decidesse davvero di affondare il colpo alla FIFA. Resta il rammarico di De Rossi e dei tifosi per un acquisto molto importante, sfumato proprio sul più bello.