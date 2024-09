Hummels alla Roma, cambio last minute

Calciomercato Roma, visite mediche e firma per Mats Hummels. Cambio last minute nella formula del contratto per l’ex Borussia Dortmund.

Oggi è il giorno di Mats Hummels alla Roma, il calciomercato estivo della squadra giallorossa non è ancora chiuso. Le trattative di Florent Ghisolfi hanno superato la data del 30 agosto, quando è scoccato il gong sulla sessione ordinaria in Serie A. Tra movimenti in entrata ed in uscita la sessione estiva del calciomercato in casa giallorossa non si è ancora conclusa. Oggi è previsto lo sbarco del tedesco Mats Hummels nella Capitale, prima di sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Roma. A poche ore dall’arrivo dell’ex Borussia Dortmund a Fiumicino c’è da registrare una novità importante per quel che riguarda la formula dell’accordo tra la squadra giallorossa e l’esperto difensore tedesco.

Dopo l’ingaggio a parametro zero di Mario Hermoso la Roma è in chiusura per il colpo Mats Hummels. Il difensore classe ’88 è svincolato dopo la scadenza del contratto con il Borussia Dortmund, col quale la scorsa stagione ha raggiunto la finalissima di Champions League. Dopo un’estate che lo ha visto al centro di tanti rumors in giro per l’Europa ora l’esperto difensore tedesco è in arrivo a Roma. La fumata bianca decisiva è arrivata in seguito alla cessione di Chris Smalling in Arabia Saudita, la sua firma sarà il secondo rinforzo a costo zero in difesa dopo l’ufficialità del centrale spagnolo.

Calciomercato Roma, visite e firma per Hummels: cambia la formula del contratto

Mentre resta in piedi anche la pista del suggestivo ritorno di Kostas Manolas, è tutto pronto per le visite mediche e la firma di Hummels. Il difensore tedesco arriverà a Fiumicino alle ore 12:25.

In seguito subìto visite mediche e firma sul contratto che lo legherà alla Roma. Se nelle ultime ore si parlava di un contratto annuale con opzione di rinnovo, adesso Hummels sembra destinato a firmare per un solo anno con la squadra giallorossa. A riportarlo è stato Nicolò Schirá su X.