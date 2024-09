Doppio accordo Roma, visite e firma: corsa contro il tempo

Il calciomercato estivo della Roma non si è ancora chiuso. Doppio accordo trovato per la squadra allenata da Daniele De Rossi, visite mediche e firma in arrivo, il tempo stringe per i giallorossi.

L’onda lunga del calciomercato estivo in casa Roma non si è ancora conclusa. La squadra giallorossa è pronta ad annunciare altri due rinforzi a parametro zero, dopo la firma dello spagnolo Mario Hermoso per la difesa di Daniele De Rossi. Con l’arrivo del difensore ex Atletico Madrid c’è stata la cessione di Chris Smalling, trasferitosi ufficialmente in Arabia Saudita a un passo dalla chiusura della sessione nel paese mediorientale. L’uscita del britannico ha aperto nuove riflessioni in entrata per Florent Ghisolfi, che nelle scorse ore ha chiuso un doppio accordo per le firme a parametro zero in casa giallorossa.

La Roma blinda la difesa dopo l’annuncio ufficiale di Mario Hermoso, che ha preceduto l’addio a Chris Smalling. Al momento nella rosa della prima squadra giallorossa, oltre allo spagnolo ultimo arrivato, ci sono solo due centrali difensivi di ruolo, come Mancini e Ndicka. Ed il pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi è pronto ad accogliere altri due rinforzi a parametro zero dopo l’ufficialità della firma dell’ex Atletico Madrid. Doppio accordo totale e sbarco nella Capitale previsto nelle prossime ore, ecco le ultime sulle firme di Mats Hummels e Kostas Manolas per la difesa giallorossa.

Calciomercato Roma, Manolas arriva con Hummels: corsa contro il tempo per le firme

Doppio accordo trovato sia per il difensore tedesco che per il greco ex giallorosso. Entrambi, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, sono attesi nella giornata di oggi a Roma per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i giallorossi. Sarà fondamentale la tempistica dell’annuncio, entro la mezzanotte di oggi va infatti consegnata la lista UEFA per l’Europa League.

L’ex Borussia Dortmund firmerà un contratto annuale da 2.5 milioni, con opzione per il rinnovo nel secondo anno. Il greco, reduce dall’esperienza alla Salernitana, è previsto un contratto di un anno a circa 450 mila euro di ingaggio.