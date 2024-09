Firma gratis durante la sosta: c’è anche il grande ex

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena dopo il gong sulla sessione estiva. Nuove opportunità a parametro zero all’orizzonte, c’è anche il grande ex per la firma gratis.

La coda lunga del calciomercato estivo in casa Roma non si è ancora esaurita. Nonostante la sessione ordinaria si sia chiusa venerdì sera, con i giallorossi attivissimi in entrata ed in uscita, le manovre di Florent Ghisolfi vanno avanti in queste ore. Manca solo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio dello spagnolo Mario Hermoso a parametro zero, firma già anticipata da mister De Rossi dopo il pareggio in casa della Juve. Per un difensore che arriva ce n’è uno che parte, con l’uscita di Chris Smalling alla finestra. In caso di addio al centrale britannico, ad un passo dall’Arabia Saudita, era tornato di stretta attualità il profilo di Mats Hummels a parametro zero in casa giallorossa.

Secondo quanto rilanciato da Gianluca Di Marzio nella giornata di lunedì 2 settembre, la trattativa per l’esperto difensore tedesco ha subito una decisa frenata nelle scorse ore. Se la firma dell’ex Borussia Dortmund appare in salita in casa Roma, i giallorossi possono fiondarsi nuovamente sui difensori attualmente svincolati. E tra le tante suggestioni ne spunta una che porta alla firma gratis del grande ex durante la sosta delle nazionali.

Non solo Hummels, anche il grande ex è svincolato: tutti i nomi

Il giornalista di Sky Sport ha stilato un elenco di difensori ancora svincolati dopo la chiusura della sessione di calciomercato estivo. Tra le opzioni papabili il cronista ha citato Sergio Ramos, svincolatosi dal Siviglia e Joel Matip. Altre due piste porterebbero a guardare a due ex Serie A, come Djidji e Soumaoro, ma può accendersi a sorpresa la traccia che porta ad un ex compagno del tecnico romanista.

Tra i difensori attualmente senza contratto c’è anche il greco Kostas Manolas. L’ex Roma ha concluso il suo contratto con la Salernitana dopo la retrocessione della squadra campana ed attualmente è svincolato. Nessuna trattativa è in piedi per il momento, ma gli scenari di calciomercato durante la sosta possono sempre mutare a sorpresa.