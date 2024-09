Non solo Hummels, doppietta Roma: torna gratis da De Rossi

Doppietta gratis Roma, nuova firma insieme ad Hummels e dopo Mario Hermoso: torna da De Rossi.

Ore di calciomercato ancora concitate e vividissime quelle che stanno attualmente contraddistinguendo questi primi giorni di settembre, al netto della chiusura ufficiale della campagna acquisti. Quest’ultima, infatti, non ha vietato di assistere a operazioni e trattative anche dopo il gong di fine agosto, alla luce dell’esigenza della Roma di apportare le modifiche finali alla squadra.

A tal proposito, si registra in questi minuti un’importante e inattesa novità relativa ad un nuovo rinforzo per la difesa: come raccontatovi, infatti, Mats Hummels si sarebbe veementemente riavvicinato ai giallorossi, dopo il rallentamento che pareva essersi registrato nelle ore precedenti e che aveva lasciato intendere come, forse, il calciomercato degli svincolati potesse fermarsi a Mario Hermoso in casa Roma.

Calciomercato Roma, non solo Hummels: anche Manolas per la difesa di De Rossi

Ciononostante, i nomi accostati ai giallorossi non sono certamente mancati tra le fila capitoline, anche in seguito all’ufficializzazione dell’eclettico e non poco ricercato Mario Hermoso. Da Matip allo stesso Hummels (da sempre in cima alla lista in queste ore), passando per lo stesso Kostas Manolas, che da suggestione di mercato parrebbe, ora, poter divenire una solida e concreta realtà.

La serata odierna, infatti, oltre a restituirci del su citato e concreto riavvicinamento di Hummels, sempre più vicino alla sottoscrizione di un contratto annuale, ha permesso di registrare una significativa accelerata della Roma anche per il suo ex difensore greco. Come riferisce Filippo Biafora, infatti, anche Kostas Manolas sarebbe vicino all’ingaggio da parte dei giallorossi.

Memore per un lustro in giallorosso dal 2014 al 2019, con punto elevatissimo vissuto nella ben nota serata di Roma-Barcellona, Manolas è reduce dall’esperienza alla Salernitana, dopo aver vestito anche le casacche di Napoli e Olympiacos. Un suo ritorno a Trigoria gli permetterebbe di riabbracciare, questa volta da allenatore, Daniele De Rossi, portando a compimento uno scenario di mercato del quale vi avevamo parlato, seppur perimetrato dai contorni della suggestione, nella giornata di ieri. Seguiranno, per entrambi i fronti, aggiornamenti.