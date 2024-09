Hummels è atterrato, l’accoglienza dei tifosi della Roma | VIDEO ASRL

Mats Hummels sbarca a Fiumicino per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso, con i tifosi che lo hanno accolto nel migliore dei modi

Il campione tedesco sarà il quarto centrale difensivo della rosa di Daniele De Rossi e ricoprirà un ruolo molto importante anche nello spogliatoio. Entro questa sera verrà inserito nella lista europea da consegnare alla UEFA.

La Roma ha trovato il suo centrale difensivo. Per completare il pacchetto di stopper e liberi a disposizione di Daniele De Rossi la società ha deciso di puntare su Mats Hummels. L’ex giocatore del Borussia Dortmund ha disputato appena 3 mesi fa la finale di Champions League contro il Real Madrid, dimostrando di essere ancora un giocatore di altissimo livello.

A dicembre compirà 36 anni ma non ha mai avuto infortuni troppo gravi in carriera e con la giusta forma fisica si candida ad essere uno dei leader della Roma. Intanto c’è da passare le visite mediche che il classe ’88 svolgerà nella giornata di oggi. Le liste da consegnare alla UEFA scadranno alle 24 di questa notte quindi c’è tutto il tempo per provvedere (ieri scadevano quelle della Champions League).

Come riportato dal giornalista Patrick Berger di Sky Sport Germania, Hummels è partito dall’aeroporto di Monaco di Baviera per raggiungere la Capitale. Il suo sbarco a Fiumicino è avvenuto poco dopo le 12:30, leggermente in ritardo rispetto a quanto preventivato in un primo momento (ore 12:00).

Ad accogliere Mats Hummels sono accorsi circa 40 tifosi della Roma, come al solito con grande trasporto, fatto di cori e incitamento per il campione del mondo del 2014.

Ecco le prime immagini di Hummels che ha appena lasciato il Terminal. Ora direzione Campus Biomedico per le visite e poi la firma sul contratto.