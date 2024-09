Roma, prima volta UFFICIALE: ha riscritto la storia. Non era mai successo prima d’ora. Qualcosa di davvero incredibile

La storia. Manuela Giugliano ha scritto la storia. La calciatrice della Roma, numero 10 e capitano come non si vedeva da tanto tempo in giallorosso – l’ultimo Francesco Totti – è la prima italiana ad essere candidata al pallone d’oro femminile.

Tra le 30 calciatrici più forti del Mondo scelte da l’Equipe, c’è anche la 27enne fantasista della Roma, che lo scorso anno ha conquistato sia lo scudetto, il secondo di fila, che la Coppa Italia. Un meritato premio a quello che è riuscita a fare nel corso degli ultimi anni. Una calciatrice di un altro livello, una calciatrice che detta legge in mezzo al campo come poche. Incredibile, ma vero.

Roma, Giugliano candidata al Pallone D’oro

Tra le grandi del calcio mondiale, quindi, c’è anche una calciatrice della Roma. Sì, proprio così. Tra le più forti del Mondo c’è anche Manuela Giugliano, che da quest’anno dopo l’addio di Elisa Bartoli gioca con la fascia al braccio, e che trascina anche in nazionale. Sarà difficile, ovviamente, riuscire a prendere il premio, la favorita rimane Aitana Bonmati del Barcellona che ha vinto le ultime due edizioni, ma essere già qui, per la prima volta nella storia, è qualcosa di davvero incredibile.

Sui social è scattata la gioia immediata dei tifosi giallorossi. E chissà la soddisfazione di Manuela in questo momento. Tutto davvero meritato.