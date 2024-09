Stop al campionato dopo la sosta: sciopero clamoroso

Stop al campionato dopo la sosta: uno sciopero clamoroso potrebbe bloccare la stagione. Ecco il motivo e cosa sta succedendo

Non sappiamo come andrà effettivamente a finire. Ma di certo, in Spagna, non sembrano proprio decisi a mollare la presa tant’è che Marca parla di un possibile sciopero, che sarebbe davvero clamoroso, che potrebbe bloccare la Liga dopo la sosta per le nazionali.

A fermare il tutto, a quanto pare, potrebbero essere gli allenatori. I tecnici del massimo campionato spagnolo infatti hanno fatto una riunione e hanno messo in evidenza dei problemi che toccano da vicino quei colleghi che sono stati esonerati. A molti, a quanto pare, dopo il benservito, non viene pagato lo stipendio. E tutta la categoria è pronta ad andare allo scontro totale. O si trova un accordo oppure c’è lo sciopero pronto. E senza allenatori le partite non possono ovviamente iniziare. Direte voi, ma è una figura della quale si può fare a meno. No, non è proprio così, perché ogni squadra in distinta è obbligata a mettere un tecnico responsabile.

Sciopero nella Liga, bloccato il campionato

I casi Setien e Cervera sono gli esempi portati in Commissione e sono al centro di un dibattito tra i tecnici e gli organi competenti. In questo dibattito, così come svelato dal sito spagnolo, dovrebbero essere avanzate anche alcune richieste, come quella, ad esempio, del pagamento della liquidazione non oltre il 30 giugno, giorno ultimo della stagione.

Se non dovesse essere trovato un accordo lo sciopero sarebbe dietro l’angolo, con il blocco del campionato assai possibile perché nessuno, a quanto pare, vuole ancora accettare una situazione del genere. Liga a muso duro, insomma, e in questo caso sono i tecnici che alzano la voce per mettere in evidenza i propri problemi. Delle notizie ufficiali, comunque, dovrebbero e potrebbero arrivare in poco tempo. Vedremo.