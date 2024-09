Addio Roma solo rimandato: colpo di coda da 25 milioni

Addio Roma solo rimandato: gli ultimi innesti dettano un quadro delle prossime scelte giallorosse. Ecco cosa potrebbe succedere

L’arrivo di Mats Hummels, ufficiale da ieri dopo quello di Hermoso (la sua valutazione è di 25milioni di euro anche se i giallorossi lo hanno preso a zero) che hanno praticamente chiuso il mercato della Roma, aprono degli scenari importanti dentro la truppa di Daniele De Rossi.

Evidente, o quadi, che il tecnico voglia passare alla difesa a tre. O, per meglio dire, evidente che adesso ha anche gli uomini per poter giocare in questo modo. E queste decisioni, ovviamente, si possono ripercuotere sul prossimo calciomercato. E come? Andiamo a vedere insieme quelle che potrebbero essere le strategie giallorosse già per il prossimo mese di gennaio.

Addio Roma, Celik rischia il taglio

Tenendo presente che a destra quasi sicuramente giocherà Saelemaekers, e mentre si attende di capire che impatto avrà Abdulhamid, non è escluso che, qualora arrivassero offerte per Celik nella prossima finestra di mercato, il turco possa essere ceduto. Il terzo centrale, dietro, non lo può fare, e non lo farebbe comunque visto che adesso come detto i centrali ci sono nella rosa di Daniele De Rossi.

Una situazione, quindi, da tenere in considerazione. A sinistra invece, dopo il mancato impiego in queste prime tre uscite, c’è sempre la questione El Shaarawy aperta. Se De Rossi dovesse giocare con cinque centrocampisti, allora da quel lato il quinto sarebbe Angelino, senza dimenticare nemmeno Dahl. E alle spalle di un’unica punta, se il tecnico dovesse optare per un 3-4-2-1, allora i candidati per una maglia da titolare saranno sicuramente Dybala e Soulé. Insomma, il quadro sembra essere chiaro in questo momento e gli ultimi innesti di mercato vanno senza dubbio verso questa direzione. Si iniziano, quindi, a intravedere le idee della società. E non potrebbe essere altrimenti.