Infortunio grave, torna nel 2025: salta anche la Roma

Arriva la notizia di un grave infortunio che porterà il giocatore ad essere assente fino al nuovo anno: tra le molte sfida salta anche quella contro la Roma

Un gravissimo infortunio per uno dei protagonisti della passata stagione in Serie A, porterà l’allenatore a dover cambiare assetto. Si parla di diversi mesi di stop per recuperare a pieno. De Rossi non dovrà affrontarlo.

Il campionato della Roma inizierà dopo la sosta. Come detto da De Rossi anche nel post Juventus, c’è bisogno di tempo per lavorare sulla squadra. La chiusura definitiva del mercato permetterà ora meglio di capire quali sono le pedine a disposizione, per trovare la giusta quadratura tattica e una squadra in grado di macinare punti. Averne ottenuti solo due nelle prime tre giornate crea di certo un minimo di pressione, con la trasferta di Genova che sarà già decisiva. Lo scorso anno, con Mourinho, in un momento ugualmente delicato all’inizio del campionato, arriverà una pesante sconfitta, che aprì il fronte di crisi.

De Rossi spera di riuscire a strappare i tre punti al suo amico Gilardino, per iniziare quel ruolino di marcia necessario a lottare per il quarto posto alla fine dell’anno. Il calendario prevede prima della prossima sosta per le nazionali alcuni appuntamenti meno probanti, passando dal Genoa all’Udinese e poi Venezia e Monza.

Grave infortunio per El Azzouzi: il centrocampista del Bologna salta la sfida con la Roma

Andando più avanti nel calendario fino al 10 novembre, all’Olimpico andrà in scena la sfida contro il Bologna di Italiano. Lo scorso anno i felsinei sancirono la fine di ogni sogno di qualificazione Champions proprio con la vittoria nella Capitale. Protagonista di quel successo corsaro fu El Azzouzi, mossa a sorpresa dell’ex tecnico Motta. Il calciatore marocchino (nato in Olanda) è stato protagonista con la sua nazionale anche alle Olimpiadi. Proprio a Parigi, però, ha riportato diversi fastidi al ginocchio che lo hanno costretto a fermarsi.

A Bologna, dopo ulteriori esami hanno scoperto anche la presenza di un’ernia e tutto questo lo sta tenendo lontano dal campo. Il 23enne è stato escluso dalla lista Champions e per lui si tratta di uno stop forzato di almeno due mesi. Si parla di metà novembre come data del possibile ritorno e quindi subito dopo la sfida contro la Roma. Altri problemi per Vincenzo Italiano. De Rossi e i tifosi della Roma possono invece tirare un sospiro di sollievo, anche perché la sua esultanza lo scorso anno non fu proprio un siparietto troppo simpatico.