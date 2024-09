Iscrizione irregolare, è già UFFICIALE: “Campionato sospeso”

La sentenza ufficiale riguardante il club marchigiano della Juventus non basta: “Chiediamo la sospensione dei campionati”.

La stagione calcistica 2024-25 ha preso il via con una sentenza importante emessa dalla FIGC, relativa a un ricorso contro l’iscrizione irregolare di una squadra nel campionato. Questo episodio dimostra ancora una volta come, oltre al campo da gioco, le dinamiche del calcio italiano passino anche attraverso i tribunali sportivi. Già due anni fa, il campionato di Serie A fu segnato dalla penalizzazione di dieci punti inflitta alla Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze.

Ora, la questione giudiziaria coinvolge il campionato di Eccellenza della regione Marche, dove la Jesina ha presentato un ricorso contro l’Alma Juventus Fano, accusando la squadra di irregolarità nell’iscrizione alla stagione in corso. La questione è stata sottoposta al Tribunale Federale Territoriale della FIGC, che si è pronunciato a favore dell’Alma Juventus.

La sentenza ufficiale ha respinto il ricorso della Jesina, permettendo così all’Alma Juventus Fano di partecipare al campionato di Eccellenza per la stagione 2024-25. Il verdetto ha stabilito definitivamente la composizione del campionato, chiudendo una disputa che ha visto entrambe le squadre impegnate anche fuori dal rettangolo di gioco.

Di conseguenza, la Jesina, che sperava in un ripescaggio, rimane nel campionato di Promozione marchigiano, con il sogno dell’Eccellenza rinviato almeno di un altro anno. Le partite di Coppa Italia, inizialmente rinviate in attesa della sentenza, possono ora essere riprogrammate, mentre il calendario della nuova stagione è finalmente definito.

La vicenda ha permesso di sottolineare ancora una volta l’importanza delle decisioni giudiziarie nel mondo del calcio, anche a livello dilettantistico. Le schermaglie legali tra club possono avere un impatto rilevante sugli equilibri delle competizioni, evidenziando quanto sia cruciale il rispetto delle regole, non solo in campo, ma anche nelle procedure amministrative che regolano l’iscrizione ai campionati. La questione, ad ogni modo, resta ancora aperta, alla luce della nuova presa di posizione della Jesina, che ribadisce la sua determinazione a proseguire nella battaglia contro l’ammissione dell’Alma Juventus Fano al campionato di Eccellenza.

Dopo il rigetto il club ha annunciato l’intenzione di presentare un nuovo ricorso alla Corte Federale d’Appello. La Jesina ribadisce la sua determinazione a proseguire nella battaglia contro l’ammissione dell’Alma Juventus Fano al campionato di Eccellenza, tramite le parole espresse a Corriere Adriatico da Giancarlo Chiariotti, presidente del club.

“Chiederemo la sospensione, in via d’urgenza, dell’inizio dei campionati. Andremo avanti, se necessario, per tutti i tre gradi di giudizio, questo secondo sempre presso la FIGC ed eventualmente il successivo, il Collegio di Garanzia del Coni“.