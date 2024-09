No alla Lazio e firma con la Roma: Lotito beffato due volte

Prima della firma con la Roma è arrivato un clamoroso rifiuto alla Lazio: il presidente Lotito non deve averla prese benissimo

Anche i biancocelesti erano interessati ad un calciatore che alla fine ha scelto di vestire i colori giallorossi. La trattativa non si è concretizzata e ha lasciato via libera a Florent Ghisolfi e Lina Souloukou. I tifosi sono impazziti di gioia.

I destini di mercato di Roma e Lazio spesso si sono intrecciati negli ultimi anni. Obiettivi comuni, cambi di maglia (come Pedro) o profili sfumati per entrambi. Alla fine anche in questa estate c’è stato un caso che ha visto coinvolte le due squadre della Capitale. Sia Lotito che i Friedkin hanno messo in atto una vera e propria rivoluzione, con tanti giocatori ceduti e altrettanti acquistati e con un nuovo progetto tecnico. I due allenatori sono cambiati, con Baroni e De Rossi (già da sei mesi in panchina) chiamati a risollevare le sorti dei rispettivi club.

L’inizio non è stato troppo positivo, con due punti di differenza a favore della Lazio, ma con due gruppi che devono trovare ancora l’amalgama. Tra l’altro, come detto, c’è un ultimo profilo che avrebbe potuto vestire la maglia biancoceleste e invece è arrivato alla Roma. Stiamo parlando di Mats Hummels, ultimo acquisto (da svincolato) della campagna estiva giallorossa.

Hummels ha rifiutato la Lazio prima di firmare con la Roma: i tifosi sono impazziti

Come riportato da Sky Sport, prima di dare il suo ok alla Roma, Hummels è stato corteggiato anche dalla Lazio. Lotito ha provato a convincerlo a sposare il suo progetto, ricevendo però in cambio un “no”.

Il tedesco ha preferito attendere l’arrivo del club dei Friedkin per firmare il suo nuovo contratto. Tra l’altro, ironia della sorte, ieri all’aeroporto di Fiumicino, i due personaggi si sono quasi incrociati, visto che il presidente biancoceleste stava transitando proprio poco prima che l’ex Dortmund uscisse dal termine. Alcuni tifosi romanisti lo hanno anche preso in giro con riferimento ad Hummels, strappando un sorriso nel numero uno dei cugini. Alla fine Lotito si è dovuto accontentare di Gigot, ex Olympique Marsiglia, per completare il suo pacchetto arretrato.