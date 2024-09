Roma, colpo da 37 milioni: Ghisolfi-Souloukou da sballo

Roma, il colpo è da 37 milioni di euro. La coppia Souloukou-Ghisolfi è riuscita anche in questo. Ecco il tesoretto risparmiato

Dodici innesti, anche belli importanti, oltre 100milioni di euro investiti sul mercato (90, ma c’è il riscatto obbligatorio di Kone da considerare) e un bel po’ risparmiati dalle uscite. Insomma, la coppia Ghisolfi-Soulokou è quasi riuscita a fare tutto.

Certo, qualche milioncino in più dall’uscita di Karsdorp forse i tifosi della Roma se lo aspettavano, ma c’è stata comunque la rescissione consensuale quindi sullo stipendio il risparmio c’è. Ma a quanto ammonta tutto questo? Un quadro lo ha fatto questa mattina Il Messaggero in edicola.

Roma, ecco il risparmio dopo il mercato

“La coppia Souloukou–Ghisolfi – si legge – è riuscita a tagliare circa 37 milioni netti di stipendi e non solo. Le operazioni in uscita registrano un impatto positivo per circa 91,6 milioni di euro sul bilancio 24/25. Cifra che si ottiene sommando l’incasso dei prestiti, il risparmio di ammortamento per i giocatori ceduti in via definitiva e quello sull’ingaggio lordo per chi ha salutato”.

Insomma, un bel po’ di soldini messi da parte per il prossimo mercato, e ora l’obiettivo è quello di tornato in Champions League che garantisce, con la nuova formula, introiti garantiti per almeno 20 milioni di euro. Che sarebbero ossigeno pure per le casse giallorosse. Ma questo non è più compito della dirigenza ma di De Rossi e della sua squadra, che devono ingranare immediatamente la marcia giusta alla ripresa e cercare di piazzare a tutti i costi la prima vittoria stagionale alla ripresa contro il Genoa di Gilardino.