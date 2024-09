Un bianconero per la Roma, firma UFFICIALE a Trigoria

Firma ufficiale a Trigoria, la foto e il post non lasciano spazio a dubbi. Ecco di chi si tratta, gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato della Roma.

Le questioni relative alla campagna acquisti hanno in questa fase interessato una molteplicità di aspetti, in grado di tenere elevata l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi anche a calciomercato concluso. Ufficialmente terminata a mezzanotte dello scorso 31 agosto, infatti, la parentesi di mercato estiva ha visto la Roma, così come altre squadre, concretizzare operazioni in entrata e in uscita anche in questi primi giorni di settembre.

Merito dell’apertura ancora in vigore di altri mercati, tra cui quello saudita, che ha in settimana permesso a Ghisolfi e colleghi di liberarsi del pesante ingaggio di Smalling, fruttando altresì nelle casse della Roma un’importante plusvalenza legata a Joao Costa. I nomi più caldi e altisonanti di questa fase sono stati, però, quelli di Mario Hermoso e Hummels, in grado di apportare qualità e garanzie in un reparto arretrato protagonista di non pochi eventi.

Un portiere bianconero a Trigoria, UFFICIALE: il giovane Juwer in prestito alla Roma

Tra i vari eventi del da poco trascorso calciomercato, infatti, non si può non segnalare quella vicenda Danso che ha visto la Roma dover fare i conti con la necessità di mettere nelle mani di De Rossi rinforzi immediati e adeguati, individuati proprio nei due ex Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

I margini di manovra e le operazioni in casa Roma, però, stanno in questa fase interessando anche quel settore giovanile da sempre attenzionato dal mondo giallorosso tutto. In particolar modo, si segnala in queste ore il post caricato su Instagram di Joao Paulo Marangon, agente, tra i vari, del portiere classe 2008 Rafael Juwer, del Corinthians. Quest’ultimo si trasferisce in giallorosso in prestito, proprio dal club bianconero sudamericano.