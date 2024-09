Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE: il saluto social

Arriva un’altra notizia per quanto concerne il calciomercato della Roma: c’è una nuova cessione ufficiale. Ha già salutato sui social

Dopo aver spedito Smalling in Arabia, Ghisolfi e Lina Souloukou sembrano non fermarsi più e hanno formalizzato un altro passaggio in uscita. Un giocatore stimato da Mourinho non farà più parte della rosa romanista.

La Roma ha realizzato un mercato piuttosto complesso ma tutto sommato soddisfacente, inserendo oltre 10 giocatori e mandandone via altrettanti. Un repulisti tecnico e finanziario, guidato da Florent Ghisolfi e Lina Souloukou, che ha usufruito dei suoi ottimi canali con l’Arabia Saudita per risolvere grane come quella di Aouar o di Smalling. Alla fine il saldo parla di 37 milioni di risparmio complessivo sul costo della rosa, di 20 milioni di monte ingaggi tagliato rispetto allo scorso anno e di circa 130 milioni investiti sui nuovi acquisti.

Per quanto riguarda i partenti, c’è un’ultima notizia che riguarda un altro giovane cresciuto nella Primavera negli scorsi anni. Dopo Joao Costa, anch’esso finito nella Saudi Pro League per 9 milioni, partirà anche Dimitrios Keramitsis. Il centrale difensivo lascia la Roma dopo diversi anni nel settore giovanile. Si trasferirà al Pogon Szczecin, club polacco di massima serie.

Keramitsis ai saluti: il suo post di addio su Instagram – VIDEO

Keramitsis ha voluto comunicare attraverso i social il suo addio alla Roma, con un post a tratti anche commovente. Il classe 2004 ha fatto il suo esordio in Serie A il 16 gennaio 2022, contro il Cagliari, a 17 anni e 199 giorni. Quella partita rimane l’unica disputata nel campionato italiano. Anche Mourinho lo aveva aggregato alla prima squadra in diverse occasioni, senza però mai puntare veramente su di lui.

Su Insragram si legge: “Grazie Roma, Grazie Roma per 3 anni pieni di vittorie, sconfitte, sacrifici e tante emozioni che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano all’interno di questo club,c he mi hanno fatto sentire questa squadra come casa mia subito fin dall’inizio”.

Poi per quanto riguarda i ringraziamenti elenca: “La dirigenza, i miei compagni e gli staff con cui in questi 3 anni siamo arrivati in 4 finali (2 vinte, 2 perse) che mi sono stati vicini nei momenti difficili e con i quali ho vissuto momenti di grande felicità. È stato un onore per me rappresentare questa maglia, Arrivederci, Dimitrios“.