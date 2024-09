Calciomercato Roma, lascia la Capitale dopo sei mesi

Calciomercato Roma, la lista Uefa consegnata da Daniele De Rossi per l’Europa League ha messo in evidenza alcune cose. Ecco quello che potrebbe succedere

Daniele De Rossi ha chiuso la sua squadra oltre il gong del calciomercato: l’allenatore della Roma ha visto arrivare a Trigoria sia Hermoso che Hummels, due difensori importanti e le intenzioni, a quanto pare e secondo anche quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe anche essere quella di un passaggio alla difesa a tre.

Detto questo, e tornando alle scelte che il tecnico ha ufficialmente fatto, dalla lista Uefa è rimasto fuori Dahl, il giovane esterno mancino che la Roma ha preso nel corso dell’estate. Non è ovviamente una bocciatura, ma siamo sicuri che De Rossi visto che Hermoso in alcune occasioni con Simeone ha giocato come quinto a sinistra, sia assolutamente sicuro di poterlo mandare in campo anche in quella zona. E con Angelino che è dentro e che dovrebbe essere il titolare, con Saelemaekers che può giostrare in quella zona e con El Shaarawy che si muove in quelle zolle, allora la scelta appare corretta.

Calciomercato Roma, Dahl in prestito?

E per Dahl, quindi, ci potrebbe essere poco spazio. Ecco perché non è del tutto da escludere nei prossimi mesi la possibilità di mandarlo in prestito per farlo giocare con una certa continuità nel corso di questa stagione e poi ritrovarselo quasi come un giocatore del tutto formato la prossima estate.

Certo, con tutti i difensori che al momento ci sono a Trigoria avrebbe tutto da imparare, ma poi sappiamo benissimo che è il campo quello che ti permette di accumulare esperienza. E come campo intendiamo le partite. Non sappiamo quante ne giocherà Dahl da qui ai prossimi quattro mesi, ma la sensazione è che si possa anche pensare ad una cessione temporanea. Vedremo.