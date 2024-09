Roma ribaltata: rivoluzione De Rossi

Roma ribaltata: De Rossi in vista della ripresa ha pronta la rivoluzione. Ecco come cambia pelle la squadra giallorossa

Gli arrivi di Hermoso e Hummels, che sono apparsi dentro Trigoria ben oltre la chiusura del mercato, indicano una cosa bene precisa: il futuro della Roma, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, potrebbe essere la difesa a tre, forse già dalla gara contro il Genoa.

Gli innesti dicono questo, ma non solo: si è discusso molto, anche nelle ultime conferenze stampa, di questa situazione. E adesso Daniele De Rossi è pronto a metterla in atto. Ci potrebbero essere dei tagli importante, sia in difesa che in mezzo al campo, mentre davanti la scelta dovrebbe ricadere, nel 3-5-2 che sta per essere disegnato, su Dovbyk e Dybala.

Roma ribaltata, la nuova squadra

E insomma a Genoa, nell’attesa di vedere Hummels che forse ha bisogno di un poco di tempo per rimettersi in forma (un paio di settimane, ha detto lui), davanti a Svilar ci potrebbero essere Mancini, Hermoso e Ndicka. I cambi maggiori ovviamente verranno fatti in mezzo al campo, con Soulé e Saelemaekers che si potrebbero vedere sulle corsia esterne dal primo minuto.

E in mezzo? Rischia Cristante, perché Kone ha una maglia da titolare sicuro e Paredes dovrebbe tornare in mezzo perché più coperto con questo ruolo, e con Pellegrini a completare il reparto. Insomma, la rivoluzione sembra essere davvero partita dentro Trigoria. Una rivoluzione che deve portare in primis equilibrio e soprattutto deve regalare a De Rossi delle opzioni offensive per trovare il gol che nelle prime tre uscite di campionato è arrivato solo una volta. Sì, è vero che la Roma ha colpito tanti legni, ma purtroppo contano poco e servono solo per le statistiche.