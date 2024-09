Da De Rossi a Mourinho: 15 milioni e accordo firmato

Mourinho chiude un colpo per 15 milioni di euro e il riferimento è anche a De Rossi: una linea di congiunzione tra il presente e il passato della Roma

Il portoghese ha individuato in lui un altro rinforzo per il suo Fenerbahce dopo l’arrivo di Amrabat dalla Fiorentina. In molti lo consideravano l’erede dell’attuale allenatore della Roma e forse avevano ragione.

Il mercato italiano si è ormai concluso il 30 agosto, con gli ultimi giorni che hanno regalato diversi colpi di scena. La Roma è stata tra le squadre più attive, così come la Juventus, che è riuscita a concretizzare tutti i colpi che erano sul taccuino di Giuntoli. Alla fine sia Koopmeiners che Nico Gonzalez hanno firmato per la squadra di Motta e sono sbarcati a Torino. I giallorossi hanno messo sotto contratto Koné, Hermoso e Hummels, con gli ultimi due che sono arrivati dal mercato degli svincolati.

In realtà non tutte le federazioni internazionali hanno una deadline identica per la campagna trasferimenti. Se paesi come l’Arabia Saudita ha deciso di anticipare lo stop al 2 settembre, la Turchia potrà continuare ad operare fino al 13 settembre prossimo. Il Fenerbahce di Mourinho non ha avuto un grande avvio, con l’eliminazione dai preliminari di Champions League e un avvio di campionato non perfetto. Lo Special One vuole altri rinforzi, dopo essere riuscito ad ottenere il sì di Amrabat, proveniente dalla Fiorentina.

Colpo di Mourinho, preso il nuovo De Rossi: arriva Medina dal Boca Juniors

C’è un calciatore che è cresciuto avendo al fianco Daniele De Rossi e che ora sbarcherà proprio alla corte di Mourinho. Un’intersezione tra il passato e il presente della panchina della Roma, con il minimo comun denominatore di Cristian Medina. Il classe 2002 era considerato l’erede di DDR ai tempi del Boca Juniors, dove è nato e cresciuto e dove ha militato fino a questa stagione. Il mediano ha raggiunto l’accordo per sbarcare in Turchia a gennaio 2025.

Come riportato da Fabrizio Romano su X/Twitter, l’argentino sarà a disposizione di Mourinho fra 4 mesi e firmerà un contratto fino al 2030. Il prezzo per il cartellino si aggira sui 15 milioni di euro, compresi i bonus. Su di lui c’erano stati diversi interessamenti di squadre di Serie A, tra cui Inter, Juventus e Fiorentina. De Rossi lo ha consigliato anche alla Roma che però non si è mai inserita in modo concreto nella trattativa. Vedremo se con lo Special One farà il definitivo salto di qualità.