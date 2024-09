Da Mou al rapporto con la Roma, intrigo Bove: nuova ‘frecciata’ UFFICIALE

Addio Bove alla Roma, non è ancora finita: arriva l’annuncio dell’agente a pochi giorni di distanza dal trasferimento alla Fiorentina.

Le vicende in grado di incendiare il calciomercato da poco concluso sono state certamente numerose e hanno toccato una molteplicità di aspetti, in casa Roma e non solo. I giallorossi, dal proprio canto, si sono distinti per un’estate a dir poco ricca di eventi, chiosata da un insieme di sovversioni e decisioni inaspettate che hanno visto il club orientare attenzioni e finanze finali nel reparto apparso maggiormente sguarnito, quale quello difensivo.

Oltre agli approdi di Mario Hermoso e Hummels, ad ogni modo, i primi giorni di settembre hanno portato anche a diversi allontanamenti, quali quelli di Smalling e Joao Costa in Arabia Saudita, di poco successivi a quel lavoro di ‘epurazione’ parziale che, sul gong di fine agosto, ha visto la Roma allontanare anche un altro elemento da tempo finito al centro di dinamiche di mercato e di voci relative ad un possibile addio, alla fine concretizzatosi.

Addio alla Roma, l’agente di Bove ripercorre l’ultima estate: ci sono anche Mourinho e De Rossi

Ci riferiamo, chiaramente, ad Edoardo Bove che, dopo essersi distinto per un’ascesa progressiva con José Mourinho, ha con Daniele De Rossi trovato sempre meno spazio, lasciando il club a poche ore dalla fine del calciomercato e al termine di un’estate che lo aveva visto accostato a diversi club, non solo italiani.

Attualmente in prestito con diritto di riscatto alla Fiorentina, di Bove ha parlato l’agente, Diego Tavano, che ha toccato ai microfoni di Firenze Viola tutta una serie di aspetti. “Ha vissuto un’estate particolare, non sappiamo spiegarci il perché, ma a Roma non c’era spazio per lui. Per tale motivo abbiamo iniziato a guardarci attorno. C’erano diverse soluzioni: la più calda il Nottingham, ma pure la Ligue 1. Avendo portato prima Richardson durante l’estate, ho capito che la Fiorentina aveva qualcosa di importante da dire. Il Viola Park dimostra l’elevato livello del progetto”.

“Il legame di Bove con la Roma lo conoscete tutti: è cresciuto in giallorosso e andare via dalla tua squadra del cuore ti lascia per forza tanta tristezza. Entrando, poi, in un contesto importante come Firenze, che ti assicura la possibilità di poter crescere, non può che essere veramente contento. Sa di aver fatto la scelta giusta. Parliamo di un ragazzo intelligente, con la testa sulle spalle e consapevole. Ha già metabolizzato il distacco dalla Roma”.

“Mourinho gli ha dato tantissimo ma lo ha pure un po’ etichettato (il riferimento è all’espressione “Bove è come un cane malato” ndr). Bove è tanto altro, ha delle doti anche quasi da trequartista. Forse la richiesta della Roma era quella di giocare di più e avranno pensato non fosse pronto. Non è così: si tratta di un calciatore fisico e generoso, come ben conferma il gran gol tecnico segnato ieri con la Nazionale e testimoniante il suo repertorio qualitativo.. Diventerà quel giocatore completo pronto a essere una risorsa sia per la Fiorentina che, mi auguro, per la Nazionale“.