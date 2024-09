Dybala incanta e segna con la 10 dell’Argentina | VIDEO

Dybala incanta e segna con la maglia numero 10 dell’Argentina: il gol della Joya al Monumental nella notte contro il Cile. Il video

Al Monumental ci ha messo la firma anche Paulo Dybala. L’Argentina, nella notte, ha vinto tre a zero contro il Cile e anche la Joya è andato a segno, trovando quello che è il suo primo centro stagionale.

Oltre le reti di McAllister e di Alvarez, Dybala ha messo dentro una perla bellissima, che sui social sta già spopolando. Un mancino bellissimo che solamente un giocatore come la Joya, tecnicamente di un altro livello, avrebbe potuto mettere proprio in quell’angolo. Non a giro sul secondo palo, ma forte e potente, dopo un leggero controllo per mettersi con il corpo nelle migliori condizioni per calciare. Insomma, un gol bello, senza aggiungere altro, un gol che solamente in pochi riescono a fare.

Dybala, il video del gol

E, come detto, il video della rete che anche i vari profili social della nazionale argentina hanno messo in evidenza, sta letteralmente facendo il giro del web. Dybala, entrato in campo nella ripresa con la maglia numero 10 sulle spalle, si è preso letteralmente la scena. Per lui è il quarto gol in nazionale.

E si avvicina anche il Mondiale per la squadra di Scaloni: la sua rappresentativa infatti guida il girone con 18 punti dopo sette partite. Le prime 6 di questo gruppo sudamericano vanno direttamente alla fase finale mentre la settima si andrà a giocare i playoff. Non ci sono dubbi, e non ce ne sono mai stati, che l’Argentina sarà ai nastri di partenza per difendere il titolo conquistato nel dicembre di due anni fa dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Francia in finale. E speriamo ci possa essere anche Paulo Dybala.