Infortunio in nazionale: rientro a Roma e subito gli esami

Infortunio in nazionale: rientro a Roma concordato dalla federazione e subito esami per capire l’entità dello stop. Ecco la situazione

La sosta per le nazionali non è iniziata nel migliore dei modi per la Roma: ieri Dovbyk è rientrato nella Capitale dopo aver sostenuto degli accertamenti con la nazionale ucraina che hanno evidenziato quel problema al flessore rimediato con la Juventus. Sempre ieri, con l’Under 21 a Latina, un altro stop: quello di Baldanzi.

Artem farà di tutto per esserci contro il Genoa, alla ripresa, domenica prossima. La Roma non è tanto preoccupata dell’infortunio visto che non si tratta di nulla di grave, ha spiegato il club. Mentre delle indicazioni sui tempi di recupero devono ancora esserci in merito al giovane Tommaso: la botta all’altezza della schiena lo ha messo ko nel match vinto contro San Marino. E secondo Il Messaggero in edicola questa mattina la federazione ha preso una decisione importante.

Infortunio in nazionale per Baldanzi: è già nella Capitale

Baldanzi è già a Roma – ovviamente, visto il luogo del match vinto 7-0, per la cronaca – e si sottoporrà nelle prossime ore a degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo. La Figc ha concesso il rientro al giocatore, che quindi non giocherà il prossimo match dei ragazzi di Nunziata. Una botta importante, di quelle che fanno davvero male, e si spera possa rimanere solo questo dello scontro di gioco: una forte contusione e niente più.

Se così venisse confermato, è normale che Baldanzi – De Rossi ha spiegato che può tranquillamente giocare anche come mezzala, all’occasione – sarà quasi sicuramente pronto per domenica prossima nella secondo trasferta di fila – la terza nelle prime quattro uscite – in Liguria. Un match delicato, con i giallorossi ancora alla ricerca della prima vittoria stagione dopo due pareggi e una sconfitta in casa contro l’Empoli. Servono i migliori per fare tre punti contro la truppa di Gilardino, lo sa De Rossi, che spera di averli tutti a disposizione.