La Roma chiude col botto: affare da 100 millioni

La Roma chiude col botto: affari per oltre cento milioni di euro per i giallorossi. Che ne possono incassare altrettanti

Quello della Roma è stato sicuramente un calciomercato importante e oneroso: i Friedkin hanno investito oltre 100milioni di euro anche perché il riscatto di Manu Kone è obbligatorio. Quindi non ci si può scappare.

Insomma, la proprietà americana ha deciso di mettere mano al portafoglio in maniera importante per regalare a Daniele De Rossi una rosa competitiva. Ma c’è un dato importante, uno di quelli che fa riflettere e che viene evidenziato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. In difesa, la Roma, ha praticamente costruita l’ossatura senza spendere nemmeno un euro. Sì, a partire da Svilar e continuando con tutti gli altri, o quasi, che compongono il pacchetto arretrato, di soldi ne sono girati davvero pochi.

Calciomercato Roma, dalla difesa quasi 100milioni di euro

Partiamo quindi da Svilar: arrivato a zero dal Benfica adesso vale una ventina di milioni di euro. Stesso discorso per Ndicka, anche se il difensore è stato preso dall’Eintracht Francoforte. Ma come soldi sono identici, quindi al momento sono 40 quelli che la Roma, nel futuro, potrebbe anche decidere di incassare da queste due cessioni. Nel pacchetto arretrato c’è anche Mancini, che ormai è stato ammortizzato come costi, e quindi ha un valore importante sul mercato che si aggira ancora intorno ai 24milioni di euro che è il prezzo con il quale la Roma lo ha preso dall’Atalanta.

Superati abbondantemente i 60 milioni di euro, ci sono Hermoso – che ha una valutazione anche lui attorno ai 20 milioni – ci sono Hummels che vista l’età qualcosa in meno vale, e Nardin, il classe 2007 che De Rossi ha deciso di promuovere in Prima Squadra e che ha chiuso le porte ad un rientro di Manolas. In totale fanno quasi cento milioni spiega il quotidiano rosa.