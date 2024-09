Roma, infortunio in Nazionale: c’è la diagnosi UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale, la Nazionale ha fornito dettagli importanti in merito alle sue condizioni che verranno valutate nel corso delle prossime ore

Archiviato il pareggio sul campo della Juventus, una Roma largamente rimaneggiata nei suoi componenti per effetto delle convocazioni delle varie Nazionali sta proseguendo la preparazione in quel di Trigoria. La questione riguardante gli infortuni, però, rappresenterà un tema importante da attenzionare nel corso dei prossimi giorni.

Oltre che per il problema accusato da Dovbyk, la giornata di giovedì era stata contrassegnata anche per lo stop di Tommaso Baldanzi, che è stato poi sottoposto agli esami di routine dallo staff medico dell’Italia Under 21 dopo il problema accusato dal fantasista giallorosso nel corso della gara contro San Marino. Gli esami hanno evidenziato un trauma contisivo nella zona lambo-sacrale; tuttavia, Baldanzi rimarrà nel ritiro della Nazionale di Nunziata e le sue condizioni saranno tenute sotto osservazione. Discorso diverso per Fazzini, costretto ad alzare bandiera bianca:

“La squadra di Carmine Nunziata è rientrata nella serata di giovedì a Roma e oggi in mattinata ha svolto un allenamento di scarico: ha lasciato il ritiro il centrocampista dell‘Empoli Jacopo Fazzini, costretto a uscire nel primo tempo del match del ‘Francioni’ di Latina, mentre in vista della gara contro la Norvegia le condizioni del centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi – che nel primo tempo della partita contro San Marino ha riportato un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale – verranno monitorate nelle prossime ore”.