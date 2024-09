L’UEFA multa la Roma: nuova stangata UFFICIALE

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’UEFA ha fornito novità importanti dopo le ultime valutazioni fatte per la stagione 2022/23

Archiviata una sessione estiva di calciomercato che ha visto la Roma ricoprire un ruolo tutt’altro che indifferente, adesso a parlare sarà solo ed esclusivamente il campo. A vigilare sull’operato dei club, come è noto, è la Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club, che si è finita questa settimana per completare la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023/24 o che erano in regime di liquidazione nella stagione presa in considerazione.

Con una nota ufficiale, l’UEFA ha comunicato come la Roma abbia superato di poco l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio 2023: ragion per cui ai giallorossi sarà comminata una sanzione di 2 milioni di euro. Di seguito la nota ufficiale: “La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno preso parte alla stagione 2023-24 o che erano in regime di liquidazione durante la suddetta stagione. L’AS Roma ha superato di poco l’obiettivo intermedio fissato per l’esercizio 2023 e le è stata irrogata una sanzione di 2 milioni di euro“. Discorso diverso invece per Inter e Milan, che hanno rispettato i paletti del Fair Play Finanziario.